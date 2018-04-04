Что надо знать о двойном агенте Скрипале

Образ разведчика, сложившийся у нас по книгам и фильмам, на самом деле сильно отличается от реального. Человек в темных очках и плаще со вшитой в лацкан пиджака ампуле с ядом был бы слишком узнаваемым в толпе. То ли дело – невзрачного вида персонаж, живущий практически в коммунальной квартире и передвигающийся на ржавой "Ниве". Такой уж точно не привлечет внимания.

Так неприметно жил в Москве до ареста Сергей Скрипаль – советский, российский, а потом еще и британский разведчик, за эпопеей с отравлением которого вот уже целый месяц внимательно следит весь мир. Как же дошел до жизни такой двойной агент и шпион, сдавший британской MI-6 всю разведсеть России за рубежом?

Родился Сергей Скрипаль в Киеве в 1951 году. С детства он мечтал стать разведчиком, но после школы поступил в калининградское военно-инженерное училище и стал сапером-десантником. После училища поступил в Военно-инженерную академию, откуда перевелся в Главное разведуправление Министерства обороны. Здесь-то и осуществилась в полной мере мальчишеская мечта – Сергей Скрипаль стал разведчиком и в итоге дослужился до полковника.

По свидетельствам коллег Скрипаль очень гордился тем, что ему удалось перевестись из десантников в разведчики. Он успел поработать военным атташе в Испании, а после возвращения в Россию служил в центральном аппарате ГРУ и сделал там карьеру: на какое-то время он занял должность исполняющего обязанности начальника управления кадров – то есть стал главным кадровиком службы. В руках у Скрипаля оказался архив ГРУ – фамилии, псевдонимы, а возможно, и явки наших разведчиков под прикрытием за рубежом.





После ухода в запас в 1999 году работал в управлении делами МИД России, затем в министерстве территориальных образований Московской области, параллельно преподавал в Военно-дипломатической академии. Оставалось у Скрипаля и время на бизнес – в начале 2000-х годов он был совладельцем компании "Юниэкспл", которая занималась разминированием местности, проводила специальные взрывные работы и утилизировала устаревшие боеприпасы и боевую технику.

Жил отавной полковник даже не средне, скорее – бедно для человека такого ранга. Ютился вместе с женой и двумя уже взрослыми детьми в двухкомнатной квартире, ездил на старой ржавой "Ниве", несколько лет строил дом в Подмосковье, но так и не достроил. Тихая, размеренная жизнь военного пенсионера не предвещала беды.





Но в декабре 2004 года к нему домой нагрянули сотрудники ФСБ и арестовали Скрипаля по обвинению в госизмене. Бывшему полковнику вменялось сотрудничеству с британской разведкой. Оказалось, что завербовали Скрипаля в 1995 году, причем, для вербовки был использован довольно распространенный способ – так называемая медовая ловушка. На шпионском жаргоне это – интимная связь с объектом вербовки.

Следствие выяснило, что Скрипаль сдал Британии все, что мог: информацию о российских разведчиках, сведения о военных объектах и 20 тысяч совершенно секретных документов. Оценить масштабы ущерба, нанесенного России, довольно сложно в силу секретности дела, но очевидно, что обороноспособность и безопасность нашей страны серьезно пострадали из-за действий предателя.





Удивительно, но за девять лет сотрудничества с британцами Скрипаль получил от них не так уж и много – 100 тысяч долларов. Как распоряжался этими деньгами английский шпион, мы вряд ли когда-то узнаем, но теоретически можно прогулять их все в ресторанах. А это дело, по словам бывших друзей и сослуживцев, Скрипаль любил и частенько угощал их.

В 2006 году суд лишил Серея Скрипаля всех званий и отправил его на 13 лет в колонию колонии строгого режима. Но уже через четыре года двойного агента в компании с осужденными по тем же статьям, обменяли на россиян, отбывающих наказание в США. Вместе с семьей Скрипаль обосновался в Британии, которая в последние годы стала пристанищем для разыскиваемых российских олигархов, преступников и лиц с сомнительным прошлым.





Власти предоставили Скрипалю пенсию и гарантии поддержки в случае возникновения жизненных проблем. Сколько точно получал шпион-перебежчик не известно, но, можно предположить, что значительно больше базовой пенсии в Британии, которая в пересчете на рубли составляет около 70 тысяч. Жила семья Скрипалей в небольшом доме в Солсбери – городе, расположенном рядом с научным центром, где велись секретные разработки и проводились эксперименты по воздействию химического оружия на человека. На этот факт в первые часы после отравления Скрипаля и его дочери обратили внимание журналисты.

Стоимость дома Скрипалей для страховой компании составляла 350 тысяч фунтов (около 30 миллионов рублей), передвигался шпион-предатель на BMW, ценой около трех миллионов рублей.

В 2012 году от рака умерла жена Скрипаля – Людмила, а в 2017-м во время поездки в Санкт-Петербург от острой печеночной недостаточности скончался сын Александр. Из близких родственников у Скрипаля остались только мать (она живет в Ярославле) и дочь Юлия. Вот с ней-то 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ и попал в больницу Солсбери с диагнозом "отравление неизвестным веществом".

Правда, по утверждениям британских властей, вещество это им хорошо известно – смертельно ядовитый газ "Новичок", якобы разрабатывавшийся еще в СССР. Премьер-министр Тереза Мэй мгновенно обвинила в отравлении Скрипаля и его дочери Россию. Не разобравшись, не допустив наших следователей и экспертов к делу, не предъявив ни одного доказательства, Британия выслала из страны 23 российских дипломатов.

Между тем пресса Туманного Альбиона напустила еще больше тумана в дело об отравлении Скрипаля. "Подозреваемыми" на сегодня числятся чемодан Юлии Скрипаль, столик, за которым ели отравленные, дверь их дома и гречка. На всем этом якобы были найдены следы "Новичка".