Собянин высоко оценил работу пожарных в ТЦ "Персей"

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского, куда госпитализировали пострадавших при пожаре в торговом центре "Персей для детей". Глава города пообщался с одним из пострадавших пожарных и главным врачом Института скорой помощи.

Глава города поговорил с медиками, узнал состояние пациентов и взял ситуацию на контроль. После визита в Институт имени Склифосовского он написал об этом в Twitter. "Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо, – отчитался мэр.

Градоначальник рассказал и о героизме пожарных, которые тушили возгорание в московском торговом центре "Персей". "Пожарные вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким", – написал Собянин.

По его данным, система дымоудаления в торговом центре сработала штатно, а всех посетителей удалось вывести из здания. Всего из ТЦ были эвакуированы 600 человек и еще 20 человек спасены пожарными. По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание, но не исключены и другие версии возгорания.

Пожарные вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 апреля 2018 г.

Пожар начался на последнем этаже центра, там расположены склады ткацкой фабрики. Очаг возгорания был небольшим – около 80 квадратных метров, но труднодоступным. Именно поэтому пожару был присвоен ранг повышенной сложности.