Собянин высоко оценил работу пожарных в ТЦ "Персей"
Глава города поговорил с медиками, узнал состояние пациентов и взял ситуацию на контроль. После визита в Институт имени Склифосовского он написал об этом в Twitter. "Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо, – отчитался мэр.
Градоначальник рассказал и о героизме пожарных, которые тушили возгорание в московском торговом центре "Персей". "Пожарные вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким", – написал Собянин.
По его данным, система дымоудаления в торговом центре сработала штатно, а всех посетителей удалось вывести из здания. Всего из ТЦ были эвакуированы 600 человек и еще 20 человек спасены пожарными. По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание, но не исключены и другие версии возгорания.
Пожарные вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 апреля 2018 г.
Пожар начался на последнем этаже центра, там расположены склады ткацкой фабрики. Очаг возгорания был небольшим – около 80 квадратных метров, но труднодоступным. Именно поэтому пожару был присвоен ранг повышенной сложности.
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