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Общество

Почему для России важно провести ЭКСПО-2025

Фото: vk.com/expo2025russia
Все фракции Госдумы поддержали Екатеринбург в качестве города – кандидата на право проведения выставки ЭКСПО-2025. На Охотном Ряду прошла встреча парламентариев с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.
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Решение о выдвижении Екатеринбурга в качестве города – кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 было принято в прошлом году. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот выбор не случаен: Урал – центр России, он славится своими технологическими достижениями. Как сказал руководитель нижней палаты парламента, выставка станет хорошим импульсом для развития региона.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Россия является постоянным участником выставки с самого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя. Для нас очень важно впервые в российской истории провести ЭКСПО в нашей стране. От имени депутатов всех политических партий прошу вас рассмотреть Екатеринбург как город, готовый принять эту выставку", – сказал Володин, обращаясь к членам делегации Международного бюро выставок.

Он добавил, что уже предложена тема выставки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". По мнению спикера, она вызовет потенциальный интерес как у представителей власти, так и у бизнеса, общественных и научных организаций.

Фото: duma.gov.ru

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратил внимание членов инспекционной комиссии на то, что Россия имеет большой опыт проведения крупнейших мероприятий и готова принять у себя выставку ЭКСПО в 2025 году. "Екатеринбург – очень гостеприимный город", – отметил Неверов.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников напомнил всем присутствовавшим, что российские павильоны на подобных вставках всегда были среди лучших, а экспонаты – уникальными. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал на уникальное географическое положение Екатеринбурга: город расположен на стыке Европы и Азии, что очень удобно для проведения крупного международного мероприятия.

Фото: duma.gov.ru

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подчеркнул, что Екатеринбург очень уютный и зеленый город. "А то, что Свердловская область обладает огромным научно-техническим потенциалом, будет способствовать успеху выставки ЭКСПО-2025", – отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, на территории избирательного округа которого предполагается провести выставку, сообщил членам комиссии, что жители города уже выразили поддержку.

Фото: duma.gov.ru

Во встрече приняли участие депутаты Госдумы от Свердловской области из всех политических фракций, а также председатели профильных комитетов палаты.

Конкурентами Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки выступили Париж, Баку и Осака. О том, кто из них станет победителем и примет ЭКСПО через семь лет, станет известно в ноябре 2018 года. Город определят участники генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

Напомним, что в 2013 году Екатеринбург активно боролся за проведение ЭКСПО-2020. Но участники генеральной ассамблеи отдали предпочтение Дубаю. Уральский город оказался на втором месте по числу голосов.

Екатеринбург. Кадр youtube.com

Автор: Александр Комаров5 апреля 2018, 13:55

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