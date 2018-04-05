Почему для России важно провести ЭКСПО-2025

Все фракции Госдумы поддержали Екатеринбург в качестве города – кандидата на право проведения выставки ЭКСПО-2025. На Охотном Ряду прошла встреча парламентариев с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Решение о выдвижении Екатеринбурга в качестве города – кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 было принято в прошлом году. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот выбор не случаен: Урал – центр России, он славится своими технологическими достижениями. Как сказал руководитель нижней палаты парламента, выставка станет хорошим импульсом для развития региона.

"Россия является постоянным участником выставки с самого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя. Для нас очень важно впервые в российской истории провести ЭКСПО в нашей стране. От имени депутатов всех политических партий прошу вас рассмотреть Екатеринбург как город, готовый принять эту выставку", – сказал Володин, обращаясь к членам делегации Международного бюро выставок.

Он добавил, что уже предложена тема выставки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". По мнению спикера, она вызовет потенциальный интерес как у представителей власти, так и у бизнеса, общественных и научных организаций.





Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратил внимание членов инспекционной комиссии на то, что Россия имеет большой опыт проведения крупнейших мероприятий и готова принять у себя выставку ЭКСПО в 2025 году. "Екатеринбург – очень гостеприимный город", – отметил Неверов.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников напомнил всем присутствовавшим, что российские павильоны на подобных вставках всегда были среди лучших, а экспонаты – уникальными. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал на уникальное географическое положение Екатеринбурга: город расположен на стыке Европы и Азии, что очень удобно для проведения крупного международного мероприятия.





Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подчеркнул, что Екатеринбург очень уютный и зеленый город. "А то, что Свердловская область обладает огромным научно-техническим потенциалом, будет способствовать успеху выставки ЭКСПО-2025", – отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, на территории избирательного округа которого предполагается провести выставку, сообщил членам комиссии, что жители города уже выразили поддержку.





Во встрече приняли участие депутаты Госдумы от Свердловской области из всех политических фракций, а также председатели профильных комитетов палаты.

Конкурентами Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки выступили Париж, Баку и Осака. О том, кто из них станет победителем и примет ЭКСПО через семь лет, станет известно в ноябре 2018 года. Город определят участники генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

Напомним, что в 2013 году Екатеринбург активно боролся за проведение ЭКСПО-2020. Но участники генеральной ассамблеи отдали предпочтение Дубаю. Уральский город оказался на втором месте по числу голосов.



