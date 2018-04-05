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Общество

Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны

Фото: wikipedia.org
Энтузиасты обнаружили предсказания умершего 60 лет назад баварского провидца Алоиза Ирльмайера. Ясновидящий в подробностях описал сценарий третьей мировой войны. 
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Известно, что во время Второй мировой Ирльмайера заживо похоронили в окопе. Однако прорицателю удалось выжить, после чего его дар развился до небывалых высот. Баварец часто упоминал дату своей смерти, при этом радуясь, что не застанет некие страшные события. Толкователи пророчеств Ирльмайера убеждены, что он точно описал сценарий, по которому будет происходить страшнейшая глобальная катастрофа, а именно третья мировая война, передает телеканал РЕН ТВ.

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Прорицатель смог увидеть, что противостояние начнется на Ближнем Востоке, а позже охватит регион Средиземноморья, затем – Балканы, которые ассоциировались у Ирльмайера с кинжалом в крови. Исходной точкой развития событий ясновидящий считал имеющее важное значение убийство. По его словам, два человека убьют третьего, высокопоставленного, что и послужит завязкой к глобальной войне.

Пророк также говорил, что люди, которые переживут глобальные военные действия, в дальнейшем будут существовать в мире и благоденствии. Также в видениях Ирльмайера фигурировало число 889. Однако ни сам баварец, ни толкователи так и не смогли объяснить, что именно это означает.

Напомним, Алоиз Ирльмайер занимает особое место среди предсказателей прошлого века, которых было огромное количество. Информацию от высших сил простой строитель, не обладавший богатым воображением, получал через видения. О его особом даре немцы узнали в канун Первой мировой войны, когда он опубликовал свое пророчество в одной из газет. После этого со всех концов страны в Баварию стали стекаться люди, которым требовалась помощь разного рода, – например, найти близких или получить ответ на мучающий вопрос. 

Автор: Михаил Вштанов5 апреля 2018, 13:56

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