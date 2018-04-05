Новый вид мошенничества держит в страхе москвичей

Московские правоохранители предупредили о новом изощренном способе выманить деньги. Злоумышленники подкладывают в автомобиль пакетик с солью, а также записку с требованием перечислить деньги на счет, в противном случае угрожая подбросить настоящие наркотики или оружие.



Первой жертвой изобретательных аферистов стал 40-летний мужчина. Когда Станислав возвращался из продуктового магазина к своему припаркованному автомобилю, он обомлел – на руле лежала записка с текстом, напечатанным на компьютере. Там было сказано: если он до 23:00 этого же дня не перечислит 30 тысяч рублей на указанный счет, то в следующий раз под водительским ковриком обнаружит "настоящий фен/кокс/гашиш или грязный ствол в багажнике". Под ковриком мужчина и правда нашел пакетик с белым веществом — позже выяснилось, что это соль.

Несмотря на то что мужчина был перепуган, он не поддался требованиям мошенников, а сразу обратился в полицию, передает "MK.ru". Правоохранители признались, что впервые столкнулись с таким видом вымогательства, и предполагают, что подобные случаи повторятся в дальнейшем. У следствия есть версия, что работает банда из нескольких человек.

Стало известно: перед тем как припарковать машину, Станислав увидел двух незнакомых мужчин, которые, вероятно, за ним следили. Более того, по последним данным, злоумышленники внимательно изучают расположение камер в торговых центрах, поэтому подбрасывают пакетик и записку не во все машины, а только в те, которые не попадают под обзор.

До сих пор остается загадкой, каким образом аферистам удалось незаметно открыть дверь авто. Следователи подозревают, что они временно отключили охранную систему или воспользовались тем, что сигнализация в машине Станислава срабатывает с задержкой. В этот период, вероятнее всего, они и проникли в салон.