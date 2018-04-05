Позорная перепалка королевы со свекровью попала на видео

Пасхальная месса в испанской королевской семье была подпорчена конфликтной ситуацией. Королева Летиция публично поссорилась со своей свекровью Софией.

Мессу монаршая семья провела в Пальме (Майорка). Мероприятие посетил Хуан Карлос I, который не был на ней с 2014 года, с тех пор как отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI.

Однако торжество омрачила перепалка Летиции и Софии, которая попала на видео и "утекла" в Сеть. Королева перекрыла дорогу свекрови, когда та позировала со своими внучками: 12-летней принцессой Леонор и десятилетней инфантой Софией. Перепалку попытался разрешить действующий король, передает EL PAÍS in English.

По мнению критиков, своим поступком Летиция проявила презрение не только к свекрови, но и ко всему институту монархии. Королевский дом предпочел сделать вид, что ничего не происходит.

Сразу после инцидента, выйдя из церкви на улицу, королевская семья выглядела радостной и дружной. Монаршие особы мило позировали для фотосессии и приветствовали подданных.

В Сети, а также ряде СМИ строят предположения, что же могло поссорить Летицию и Софию. Одни сообщают, что София редко видит внучек, из-за чего регулярно происходят столкновения между ней и невесткой. По мнению других, виновником ситуации является принцесса Леонор, которая самостоятельно оттолкнула руку бабушки.

Отмечается, что будущее королевского дома – в руках Летиции. Журналист по профессии, она стала первой монаршей особой некоролевских кровей. Кроме того, ранее она уже состояла в браке со своим преподавателем.