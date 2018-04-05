Сбитая с толку Скрипаль выступила с жалобным обращением

Дочь шпиона Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и идет на поправку. Она выступила с первым официальным заявлением.

Скрипаль рассказала, что очнулась около недели назад. С каждым днем она чувствует себя все лучше благодаря заботе врачей.

Дочь двойного агента выступила с жалобным обращением. Она поблагодарила неравнодушных местных жителей, которые пришли ей на помощь в трудную минуту. "Более того, я хочу выразить благодарность сотрудникам районной больницы в Солсбери за их профессионализм и заботу", – гласит текст заявления, опубликованного на сайте лондонской полиции.

Девушка отметила, что произошедшее просто сбило ее с толку. Ситуацию с отравлением она назвала очень запутанной. "Я надеюсь, что вы будете уважать мое личное личное пространство во время выздоровления", – добавила дочь Скрипаля.

Напомним, ранее Юлия переговорила со своей двоюродной сестрой Викторией. Она заявила, что приходит в себя и собирается приехать в Россию.

Запись разговора была опубликована в Сети. "Меня уже выписывают, папа тоже здоров, сейчас отдыхает", – заверила пострадавшая.

Как писали Dni.Ru, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу 4 марта. Власти Великобритании подозревают, что двойного агента отравили по указу Кремля. Какие-либо доказательства западные коллеги предоставлять отказываются.