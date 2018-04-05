Пограничники проморгали: как украинские пираты захватили российское судно

На Черном море создана оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Тем временем действия российских пограничников, допустивших захват нашего судна, подверг критике высокопоставленный и авторитетный военный.

Бывший командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов выразился по-военному четко: "Тут, конечно, наши пограничники проморгали". Адмирал признал, что Украина нарушила морское право и напомнил о необходимости защищать рыболовные судна.

"Нужно четко регламентировать границы зон в Азовском море, разместить в этих местах дивизион. Однако все это процесс переговорный, на который Украина не способна", – отметил Касатонов в интервью "Московскому комсомольцу".

Тем временем в крымских водах начала действовать новая структура, она будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничниками, предоставляя им сведения о местонахождении судов. Военные обеспечат защиту рыбного промысла в нейтральных водах.

Власти заверяют рыбаков, что они могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым, сообщает РИА Новости.

25 марта в Азовском море украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно "Норд" и десять членов экипажа. Сейчас корабль находится в порту Бердянска, морякам запретили спускаться на берег, а капитана сейнера Владимира Горбенко доставили в СИЗО Херсона.

Там ему стало плохо и с гипертоническим кризом капитана отвезли в больницу, правда через сутки снова вернули в камеру. Украинские власти грозят ему пятилетним тюремным сроком за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Российский МИД требует от Киева немедленно отпустить экипаж "Норда" и заявляет о его невиновности. На Смоленскую площадь сегодня, 5 апреля был вызван поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский, которому после предметного разговора, была вручена нота.

Завтра, 6 апреля суд в Херсоне должен избрать меру пресечения капитану Горбенко. Тем временем в Киеве заявили, что будут задерживать все корабли, заходящие в крымские порты.