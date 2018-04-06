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Общество

"Убрали важных свидетелей": Захарову ошарашили два трупа в доме Скрипаля

Мария Захарова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мария Захарова прокомментировала сообщение о гибели животных в доме Сергея и Юлии Скрипаль. Официальный представитель Министерства иностранных дел заявила, что кот и морские свинки были важными свидетелями.

Продолжение: "Бытовое отравление": неожиданная развязка дела Скрипалей
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"Оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – "убрали важных свидетелей". А на самом деле, это действительно "важные свидетели" , раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в соцсети .

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Представитель российского МИДа отметила, что, по данным британской газеты, морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома. "То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом", – удивилась она.

Ошарашена Захарова и тем, как поступили с выжившим котом. "Якобы его (правда никто не знает на какой день) доставили в ту самую лабораторию Портон-Дауна, а потом... усыпили. Почему усыпили? Ответ – потому что кот был "в стрессовом состоянии", так как его тоже "не заметили" при обыске. Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?!" – возмутилась представитель МИДа.

Не увидела Захарова и смысла в уничтожении трупов животных. "Морских свинок и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом. А теперь самое интересное в этой истории с питомцами. По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения", – добавила она.

В заключение Захарова напомнила, что Великобритания проводила эксперименты с ядами именно на домашних животных, пишет "Газета.ru". "Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина", – резюмировала она.

Юлия Скрипаль с котом. Фото: facebook.com/julia.skripal

Как писали Dni.Ru, представители британской власти вскрыли дверь дома Скрипалей. В жилище были найдены мертвые животные. Две морские свинки умерли в муках. Животные, оставшись без воды, медленно погибали в клетках. Они не могли выбраться на волю.

Пушистого красавца – черного перса по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии сильнейшего стресса. Британские ветеринары не стали бороться за жизнь животного, посчитав более гуманным усыпить его.

Автор: Алёна Нестерова6 апреля 2018, 12:45

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