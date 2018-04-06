Путин отхлебнул шампанского у Башмета

В Кремле 6 апреля состоялась церемония вручения премии в области литературы и искусства для детей и юношества. После торжественной части прошел банкет для деятелей культуры.

Во время мероприятия президенту России Владимиру Путину не подали бокал с шампанским. Когда же бокал для главы государства нашелся, российский лидер остроумно отшутился.

С присущим ему юмором, Путин сказал, что выпьет немного у музыканта и дирижера Юрия Башмета. "Мы с Башметом из одного бокала пьем", – цитирует президента Life.ru. Затем он взял бокал и пригубил шампанское.

Позже дирижер спросил разрешения у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова оставить этот бокал себе на память. В ответ Песков поздравил Башмета с приобретением бокала.

Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. Всего учреждены три награды в 2,5 миллиона рублей каждая. В частности, в этом году награду получит автор рок-оперы "Юнона и Авось", композитор Алексей Рыбников.

Ранее курьезный случай произошел во время визита Владимира Путина в Анкару, под занавес пресс-конференции с ним, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Рухани. Когда президент России стал подниматься, к нему в панике подбежал сотрудник службы безопасности и схватил его стул. То же самое сделали и со стульями иностранных коллег Путина. Судя по всему, таким образом в Турции решили подстраховаться, чтобы предметы мебели не упали.