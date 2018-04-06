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Общество

Найдено объяснение отставке сразу 11 генералов

Владимир Путин. Фото: archive.government.ru
Эксперты комментируют указ президента Владимира Путина об увольнении со своих постов 11 генералов и одного полковника. Все дело в омоложении кадров.
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Глава государства дает дорогу молодым. Такой вывод можно сделать из заявлений, звучащих в экспертном сообществе. Вот как прокомментировал решение Путина главный редактор "Сегодня.ру" Юрий Котенок.

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"Путин достаточно регулярно проводит ротации в высшем офицерском руководящем генеральском составе силовых структур, поэтому не надо искать какие-то подводные камни. Сейчас взят курс на омоложение кадров", – сказал военный эксперт.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, президентом от занимаемой должности освобождены начальник НИИ ФСИН Андрей Быков, глава Уральского юридического института МВД Александр Гук, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Павел Бугаев, глава ФСИН по Удмуртской Республике Владимир Доронин. 

Сокращения коснулись и региональных управлений Следственного комитета: со своих мест уволены руководитель следственного управления СКР по Свердловской области Валерий Задорин, а также его коллеги из Белгородской, Псковской и Пензенской областей – Александр Сергеев, Олег Тушмалов и Олег Трошин соответственно.

Тем же указом президент назначил на новые должности 15 человек. Например, главой управления по ЦАО МВД по Москве стал Игорь Зиновьев, а начальником управления оперативно-разыскной информации МВД – Иван Балашов.


Нынешнее сокращение – третье в этом году. 9 марта 2018 года президент своим указом освободил сразу десять генералов от занимаемых должностей в структурах Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. А в начале февраля Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР, в том числе нескольких глав региональных управлений.

Автор: Александр Комаров6 апреля 2018, 17:16

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