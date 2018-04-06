Известный музыкант намерен вернуть Крым Украине
Святослав Вакарчук процитировал канцлера Германии, который говорил в одной из своих речей: "Германия была, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будут едиными. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримся и не признаем тот факт, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что нам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще раз работать".
Певец предложил своим соотечественникам жить по заповедям Аденауэра и сделать так, чтобы страна стала лучшей в регионе. "Без этого ни Крым, ни Донбасс никогда не вернуть", – приводит слова Вакарчука РИА Новости.
Святослав Вакарчук был активным участником Оранжевой революции, выступал на концертах в поддержку Виктора Ющенко вместе с Русланой, Олегом Скрипкой и другими музыкантами и певцами. Позже был избран депутатом в Верховную раду, но досрочно сложил с себя полномочия. Музыкант принимал участие и в событиях на Майдане в 2014 году.
Вакарчук надумал вернуть Крым и Донбасс по немецкой методикеhttps://t.co/1Op1gk9k86— Украина • РУ (@ukraina_ru) 6 апреля 2018 г.
С 2017 года Святослав Вакарчук, наряду с бывшей наводчицей Надеждой Савченко, часто упоминается в прессе и в социологических исследованиях, как возможный кандидат в президенты Украины на предстоящих в 2019 году выборах.
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