Названа причина смертельного пожара в московском ТЦ

Появилась вероятная версия ЧП в столичном торговом центре "Персей для детей". О том, что привело к трагедии, рассказал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

По его словам, причиной пожара в ТЦ на улице Малая Семеновская, вероятнее всего, стала неисправность приборов освещения, передает РИА Новости. Ранее источник в экстренных службах сообщил, что к происшествию могла привести перегрузка электросетей, которая вызвала короткое замыкание.

Пожар в ТЦ "Персей для детей" произошел 4 апреля. Погиб один человек, пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие – средней тяжести.

Очаг возгорания находился на шестом этаже, где располагаются склады ткацкой фабрики. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Самое ужасное, что на прошлой неделе в "Персее для детей" были учебные тревоги и эвакуация. Проверка не выявила нарушений. Кроме того, с персоналом провели обучающее занятие по действиям при возгорании. А когда 4 апреля снова сработала сигнализация, никто не поверил, что случилось ЧП, и особо не торопился принимать меры.

Особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали уделять после страшной трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

