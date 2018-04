Страх и слезы: Пугающие подробности разговора Юлии Скрипаль с сестрой

После общения Виктории по телефону с пациенткой окружного госпиталя Солсбери, у следователей и СМИ возникло много вопросов. Их разговор произошел сразу после того, как Виктория дала интервью британским журналистам.

При этом девушка пожаловалась прессе на то, что у нее нет возможности переговорить по телефону с родственниками. "Я в такие совпадения не верю!", – цитирует Викторию "Московский комсомолец". Юлия позвонила в 12.30 5 апреля с незнакомого британского номера.

Виктория быстро обратила внимание на пугающие странности диалога. "Ритм и интонации точно ее. Она всегда говорит размеренно и спокойно. Но вот лично у меня создалось такое впечатление, что она будто читала по листу. Как будто над ней кто-то стоял и контролировал процесс. Когда она отвечала на мои вопросы, ее голос дрожал и прыгал… В конце разговора у меня сложилось впечатление, что она вот-вот разрыдается", – рассказала девушка.

A government source said Victoria Skripal was refused a visa under established processes. "It appears the Russian state is trying to use Victoria as a pawn," the source said. "If she is being influenced or coerced by the Kremlin, she has become another victim."