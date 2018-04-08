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Общество

Звезду отечественного футбола упекли за решетку

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
В 1943 году к длительному сроку заключения был приговорен один из лучших советских футболистов того времени – Николай Старостин. За решетку попали и трое его братьев – Николай, Александр, Андрей и Петр. Все они были игроками футбольного клуба "Спартак", а Николай и вовсе стоял у его истоков. До сих пор нет четкого и однозначного ответа на вопрос о том, за что же сидели братья-спортсмены.
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Николай Старостин в начале 1930-х годов был капитаном советской сборной по футболу. Высококлассный спортсмен, он быстро сблизился с секретарем Комсомола Александром Косаревым. Последний позвал братьев играть в команду "Промкооперация", которая вскоре меняет свое название на "Спартак".

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Трое братьев Старостиных – Андрей, Александр и Петр - играли в команде. Николай же был полностью вовлечен в дела "Спартака": помимо спорта, он занимался административными и финансовыми делами футбольного клуба.

Весной 1942 года глава наркомата внутренних дел Лаврентий Берия сообщил Иосифу Сталину о антисоветском поведении братьев и их пораженческих высказываниях, которые они допускали в кругу родственников и знакомых. В частности, Николай Старостин в разговоре со своей женой в 1941 году уже после начала войны заявлял, что немцы вскоре будут в Москве.

В спецсообщении Берии говорилось, что футболисты готовятся сотрудничать с оккупантом, "сгруппировали вокруг себя антисоветские элементы" и ко всему прочего незаконно обогащались. Сталин немедленно наложил резолюцию с требованием ареста братьев Старостиных. Официальный мотив – за спекулятивные операции с валютой, а также хищение социалистической собственности посредством занимаемых ими должностей в "Спартаке".

Конкретно Николай Старостин обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса: покушение на измену родине, антисоветская пропаганда и агитация, антисоветская организация, получение взятки и посредничество во взяточничестве, а также хищения.

Кроме того, братьев обвинили в подготовке покушения на Сталина. Якобы футболисты планировали совершить преступление в 1937 году во время одного из парадов на Красной площади.


Впрочем, есть версия, что арест братьев-футболистов связан с противостоянием "Спартака" и "Динамо". Первый считался общенародным клубом, тогда как второй поддерживался милицией и спецслужбами, то есть тем самым народным комиссариатом внутренних дел, который возглавлял Берия. Якобы Лаврентий Павлович очень ревностно относился к успехам красно-белых и хотел поправить положение в пользу своей любимой команды.

Четверо братьев Старостиных были арестованы в 1942 году. Разбирательство по делу футболистов продолжалось около года. В 1943 году суд вынес приговор: 10 лет лишение свободы и поражение в правах сроком на 5 лет с конфискацией всего имущества.

В соответствии с обвинительным актом, в НКВД поступило достаточно доказательств антисоветской настроенности спартаковцев, их намерении перейти на сторону немцев, а также расхищения социалистической собственности. "На протяжении ряда лет систематически расхищали промышленные товары и сырье из предприятий и артелей системы промкооперации", – говорилось в документе. Похищенные товары, заявили в суде, сбывались в большинстве случаев через спортивное общество "Спартак". Всего же браться якобы вывезли без оформления документов товаров на сумму более 60 тысяч рублей, деньги поделили между собой.

Фото: Сычев С./Фотохроника ТАСС

Пересмотр дела стал возможен лишь после смерти Иосифа Сталина. Николай Старостин написал соответствующее ходатайство, и 16 июня 1954 года состоялось заседание Военной коллегии Верховного Суда СССР. Из обвинения братьев были исключены две контрреволюционные статьи. Однако участие в хищениях и взяточничестве вновь были признаны доказанными.

И тут за Старостиных вступилась Главная военная прокуратура СССР. Ведомство направило заключение о недоказанности причастности братьев к инкриминируемым им обвинениям. В итоге приговор Военной коллегии от 1943 года был отменен, а дело прекращено за недоказанностью обвинения. Все четверо братьев были освобождены.

Николай Старостин. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Последняя точка в этом деле была поставлена спустя полвека, после ареста Старостиных. В октябре 1992 года Николай Петрович обратился в Военную коллегию с просьбой выдать ему справку о реабилитации. Его просьбу удовлетворили.

По словам Николая Петровича, его с братьями осудили якобы за демонстрацию позитивного отношения к "буржуазному спорту". Впрочем, советский спортсмен и тренер Анатолий Сеглин утверждал, что сидели Старостины лишь за одно антисоветское высказывание, опять же, относящееся к Великой Отечественной войне: "Без разницы, где заниматься футболом, в СССР или Германии".

Автор: Иван Поляков8 апреля 2018, 10:00

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