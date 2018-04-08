Володин поздравил православных христиан с Пасхой

Смерть Волчковой Покушение на предателя Скрипаля Страшная трагедия в Кемерово Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Воскресенье 8 апреля
Лента новостей
18:16
Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
17:52
Онкобольной Успенский рассказал о предательстве жены
17:01
Волчкова предсказала свою смерть
16:34
Как звезды встречают Пасху
16:33
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Ставрополье
15:32
Изменившуюся Лютаеву приняли за ровесницу сына
14:56
Волчкова умерла после тяжелой болезни
14:50
Оголившаяся Бузова пережила нападение
14:29
Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео
14:02
Потоп в аэропорту Домодедово напугал пассажиров
13:48
Александру Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
13:19
В Крыму водитель загнал маршрутку с пассажирами под поезд
13:15
Сколько Пугачева и Галкин потратили на бегство из России
12:47
Звезда "Дома-2" потеряла зрение после участие в "Битве экстрасенсов"
12:12
Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое
11:44
Влад Кадони из "Дома-2" рассказал о свадьбе и воспитании детей
11:21
Владимир Пресняков с женой показали фото новорожденного
10:59
Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке
10:29
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
20:09
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
19:27
Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью
18:18
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
18:06
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
17:52
В Германии автомобиль протаранил толпу: есть жертвы
17:33
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
17:29
Жанну Эппле парализовало после уколов красоты
16:49
"Я бы просто убилась": Волочковой чудом удалось избежать трагедии
16:20
В московском метро остановлено движение из-за пассажира
16:12
Жена о госпитализации рыжего "Иванушки": Мы собираемся ехать в храм
15:53
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
15:39
У Рапунцель из "Дома-2" диагностировали раздвоение личности
15:22
В Москве лихач на BMW X5 насмерть сбил шедшую по тротуару женщину
14:16
Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу
14:13
Икона стиля: Постройневшую Стриженову назвали девочкой-красавицей
13:43
Выставивший голый зад Панин упрекнул россиян в невежестве
13:42
Линия метро до "Рассказовки" готовится к приему пассажиров
13:17
Юные хоккеисты разбились в страшном ДТП
12:50
Лолита высказалась о зарвавшейся Аллегровой
12:07
Солнцев о новом мужчине Бузовой: Постарше и поумнее футболистов
11:40
В Москве у церквей перекроют дороги
11:33
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев
10:59
Жутко постаревшую Дженнифер Энистон сняли на улице
10:40
Страдающая от редкой болезни Юлия Началова посинела
10:14
Шикарная жизнь невесты российского футболиста
10:05
Молодой красавец раздвинул ноги Валерии
10:03
Страшные тайны: Бенито Муссолини
10:00
В Москве при опрокидывании иномарки погиб человек
22:03
Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского
22:01
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
21:53
Макрон начал открытую войну с Путиным
21:42
"Ребенка" Бузовой признали мертвым
21:29
Захарова призвала к ответу оскандалившихся британцев
21:09
Россиян косят смертельные эпидемии
21:05
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
20:42
Володин: Россия поддержит попавший под санкции бизнес
20:37
Волочкова за границей раздает свои старые трусы
20:02
В жилом доме в Москве произошел пожар (видео)
19:47
Почему Нетребко изгнали из театра
19:37
Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
19:09
Шепелев пожаловался на болезни сына
18:36
Павел Дуров отказался от британского гражданства
18:31
"Бородавка или фурункул": Собчак ужаснула снимком с отдыха
18:01
Как выглядит жилье по программе реновации на западе Москвы
17:42
Данила Козловский оскорбил россиян
17:37
Павел Дуров стал подданным Елизаветы II
16:59
Российским спортсменам разрешили допинг
16:52
Известная российская модель выходит замуж за футболиста
16:47
Оплеванная Малышева высказалась об убийстве собак
16:43
В столичном ресторане сделали выбор между старым и новым
16:25
Совет на выходные
16:21
Беременная Зейналова снялась с особенной дочерью
16:20
Невеста Баскова: "На нашу пару навели порчу"
16:03
Фото "усатой" красотки возбудили Сеть
15:48
Что надеть женщине на первое свидание
15:46
В Москве грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
15:29
Сколько россияне потратят на пасхальный стол
15:26
"Единая Россия" делает ставку на молодежь
15:21
США ввели новые санкции против России
15:17
Путин уволил 11 генералов
15:15
Гаджеты, еда и подарки: что купить со скидкой в апреле
15:12
Меланья бросила Трампа после измен
15:05
Алексей Серебряков разрушил чужую семью и отнял ребенка
15:01
Опубликованы голые селфи голливудской дивы
14:51
У перенесшей туберкулез Пьехи обнаружился целый букет серьезных болезней
14:29
"Единая Россия" готовит вопросы к отчету Медведева в Госдуме
14:10
Эксперт: Смартфон следит за вами круглые сутки
14:08
Напившаяся в подворотне Троянова: Я дошла до своего дна
13:56
"Пирожок ни с чем": известный певец накинулся на Бузову
13:55
Недовольные родственники жертв крушения Ан-148 требуют еще денег
13:37
"Бытовое отравление": неожиданная развязка дела Скрипалей
13:36
Овдовевшая Зудина в восторге от большого достоинства Машкова
13:36
Госдума выстроила эффективный диалог с правительством
13:27
Укравшая 4 млн сотрудница подожгла отделение почты перед проверкой
13:16
Эпидемия супергонореи грозит человечеству
12:46
Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери
12:45
"Убрали важных свидетелей": Захарову ошарашили два трупа в доме Скрипаля
12:26
Склочная Рапунцель рассорилась с "Домом-2" после съемки родов
12:22
Пасхальный кулич с миндалем: рецепт Юлии Высоцкой
12:17
Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом
12:15
Какая погода будет в Москве на Пасху
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
Шепелев пожаловался на болезни сына
Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского
Данила Козловский оскорбил россиян
"Бородавка или фурункул": Собчак ужаснула снимком с отдыха
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
Общество

Володин поздравил православных христиан с Пасхой

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Пасхой. В светлый день Воскресения Христова он пожелал всем радости и благополучия.
прочитано 827 раз

"Поздравляю с праздником Воскресения Христова. Светлые пасхальные дни дарят людям радость, вдохновляют их на благие дела, служат утверждению в обществе идеалов добра, мира и справедливости", – говорится в поздравлении, размещенном на сайте Госдумы.

ПО ТЕМЕ

Сколько россияне потратят на пасхальный стол

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер отметил, что Русская православная церковь многое делает для укрепления нравственных ценностей и семейных традиций, просвещения молодежи. "Желаю пасхальной радости, благополучия и крепости духовных сил", - обратился Володин к россиянам.

Глава Госдумы по традиции встретил праздник Пасхи в Храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

А сегодня, несмотря на праздник, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным отправляется с визитом в Иран. Ключевыми темами переговоров в Тегеране станут взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере, а также активизация совместной работы по выполнению договоренностей о расширении взаимовыгодных связей.

Отношения парламентов России и Ирана выходят на самый высокий уровень: планируется подписание регламента Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Ирана, сопредседателями которой  станут Вячеслав Володин и Али Лариджани.

В составе российской делегации – депутаты всех фракций, в том числе председатели семи думских комитетов, главы законодательных собраний Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, представители Торгово-промышленной палаты, "Росатома", "РЖД" и профильных министерств.

Автор: Александр Комаров8 апреля 2018, 10:56

комментарии

Политика

Страшные тайны: Бенито Муссолини
Макрон начал открытую войну с Путиным
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей

Шоу-бизнес

Волчкову в расцвете сил убил рак
Онкобольной Успенский рассказал о предательстве жены
От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз
Волчкова предсказала свою смерть

Проишествия

Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов

Lifestyle

Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Шоу-бизнес

Волчкова умерла после тяжелой болезни

Актриса ушла из жизни в ночь на 8 апреля
Шоу-бизнес

Изменившуюся Лютаеву приняли за ровесницу сына

Поклонники пришли в восторг от внешности актрисы
Шоу-бизнес

Онкобольной Успенский рассказал о предательстве жены

По словам писателя, супруга сбежала от него к молодому любовнику
Шоу-бизнес

Волчкова предсказала свою смерть

Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни

Гороскоп

Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель

Фоторепортажи

Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Как звезды встречают Пасху
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

Спорт

Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале

Регионы

Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru