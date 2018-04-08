Британцы обвинили племянницу Скрипаля в причастности к его отравлению
Скандал с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и безосновательными обвинениями в произошедшем России рискует стать одной из самых позорных страниц британской дипломатии. Однако местная пресс, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь в причастности к атаке на беглого разведчика обвинили его родную племянницу.
Так, по данным британских изданий, Виктория Скрипаль может работать на российские спецслужбы. Якобы именно из-за этого ей было отказано в получении визы. Отметим, официального объяснения, почему женщина не может посетить своих родственников в больнице так и не было дано. При этом Лондон продолжает настаивать, что отравление беглого разведчика как-то связано с Россией. таким образом, они прямо обвиняют Викторию Скрипаль в причастности к произошедшему.
После новости о том, что Скрипаль после попытки отравления смертельным ядом, от которого нет спасения пришёл в себя и начал говорить, появилась надежда, что оживут и морские свинки с котом - там то яда не было, всего-то обезвоживание и стресс.— Голос Мордора (@spacelordrock) 7 апреля 2018 г.
Сама женщина подчеркивает, что не работает ни на какие спецслужбы в России. Если же у британской стороны есть подозрения, то их было бы неплохо подкрепить доказательствами. Виктория Скрипаль даже готова лично посетить Скотланд-Ярд, чтобы дать все разъяснения, которые могут заинтересовать британских следователей, передает РИА Новости.
Заявление Юлии Скрипаль-сделано не ею, но британцами,скорее всего спецслужбами,её заявление- перевод с английского.Русские не употребляют выражений "вы не воспринимаете этот эпизод как нечто дезориентирующее","когда мы с отцом оказались в недееспособном состоянии".Она в плену.— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 5 апреля 2018 г.
Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. При этом действие газа подразумевает гарантированную смерть пострадавшего. Сергей и Юлия Скрипаль, тем временем, пришли в себя.
На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, её фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 премьер Т.Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 апреля 2018 г.
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