Лондон в панике уничтожает улики по делу Скрипаля

Власти города Солсбери планируют снести дом, в котором жили экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Уничтожение важных улик британские чиновники объяснили довольно странно.

По мнению руководства города, разрушить дом Скрипалей более эффективно, чем обследовать его в поисках следов отравляющего вещества. По этой же причине в Солсбери снесут ресторан, который посетили Сергей и Юлия перед отравлением, пишет "Газета.ru".

Кроме того, в городе хотят возвести трехметровые заборы вокруг мест, которые Скрипали посещали перед инцидентом. "Временные ограждения могут быть установлены вокруг этих мест до осени этого года. Охранники из сотрудников полиции скоро приступят к патрулированию этих мест", – сообщил источник The Mail Online в правоохранительных органах, добавив, что заборы будут стоять на протяжении шести месяцев.

Между тем в посольстве России в Великобритании усомнились в результатах расследования отравления, сообщает "360". "Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства – от животных до целых домов – уничтожены, реакция британских СМИ – "под контролем правительства". Если вы никак не связаны с преступлением, зачем прятать концы в воду?" – заявили дипломаты.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Лондон пытался поставить дело Скрипаля на повестку дня постоянного совета ОБСЕ, сообщает RT со ссылкой на газету "Известия". "Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках <...> С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит", – отметил Лукашевич.

Напомним, что 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Несмотря на отсутствие доказательств и до оглашения промежуточных итогов расследования Лондон набросился с обвинениями на Москву.

