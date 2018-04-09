Мавроди после смерти обобрал миллионы людей

Руководство крупнейшей в истории России финансовой пирамиды "МММ" заявило о прекращении деятельности проекта после ухода из жизни афериста Сергея Мавроди. По словам представителей проекта, они не видят смысла в продолжении своей деятельности.



Главная причина такого решения, по словам руководителей "МММ", состоит в том, что после смерти лидера нет уверенности в реализации всех идей Мавроди. "Попытки продолжить работу системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий", – говорится в распространенном заявлении.

За последний период в деятельности пирамиды участвовали миллионы нигерийцев, многие из которых потеряли огромные суммы, передает Пятый канал. Некоторые из участников до последнего верили в возможность вернуть деньги и активно обсуждали свое участие в пирамиде в соцсетях.

Напомним, 62-летний Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве после госпитализации из-за жалобы на боли в груди. Финансовая пирамида "МММ" работала во многих государствах мира, от Китая до Африки. Ущерб гражданам России, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.

Интересен тот факт, что в 1989 году "МММ" была зарегистрирована в качестве кооператива в Ленинском исполнительном комитете Москвы, который занимался закупкой и продажей иностранной компьютерной техники и другой аппаратуры. Тогда этот бизнес считался одним из самых перспективных, и им компания активно занималась вплоть до 1991 года. В 1990 году "МММ" была одним из лидеров на российском компьютерном рынке.



