После отравления Скрипаля Солсбери атаковали полчища крыс
Грызуны осмелели из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть, отмечают городские власти. Особенно неблагополучной признана местность, прилегающая к пабу "Милл", который Скрипали посетили незадолго до отравления, передает издание Daily Mail.
Между тем британские правоохранители заявили, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и попросили местных жителей быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут. Более того, местные власти планируют огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.
Ранее сообщалось, что бывший русский шпион находится в сознании и может говорить. В ближайшее время полиция сможет опросить его. Отмечается, что Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и хорошо реагирует на лечение.
Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. По данным британского следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Москва отвергла обвинения и напомнила, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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