Скрипалей удерживают в Лондоне силой

Двоюродная сестра бывшего шпиона Сергея Скрипаля Наталья Пестова высказала мнение, что Великобритания удерживает ее брата и Юлию Скрипаль против их воли. Пестовой показалось, что во время телефонного звонка дочь экс-полковника ГРУ говорила "не своими словами".



Женщина сообщила, что семья экс-шпиона осознает, что человек "не может оставаться таким, как обычно, после отравления и шока от случившегося". "И все же, когда мы услышали ее голос, было чувство, что она говорит не по своей инициативе. Не находится ли она на самом деле в каком-либо заключении? Трудно, когда нет возможности поговорить с ней или увидеть ее, сделать свои выводы. Слишком много места для слухов без источника достоверной информации", – волнуется Пестова. Женщина отметила, что в подобной ситуации сложно понять, кто говорит правду, а кто намеренно лжет, пишет издание Daily Mail.

Ранее британское посольство в России отказало во въезде в Соединенное Королевство двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Женщина планировала приехать в Великобританию и навестить родственницу. Также 5 апреля она заявила, что разговаривала по телефону с Юлией.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергли. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила аналогичными мерами.