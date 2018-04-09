Погрязший в гей-связях Ляшко решил жениться

Скандально известный депутат Верховной рады Олег Ляшко, которого давно подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил о намерении жениться. Связать себя узами законного брака он решил со своей подругой жизни и матери его уже взрослого ребенка Роситой Сайранен.

Ляшко собрался в ЗАГС в июне. Он отметил, что его избранница давно ждала этого.

"Я хочу сказать, что мы 2 июня идем с Роситой расписываться… У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала", – цитирует депутата украинское издание "Вести". В Сети с иронией отнеслись к словам радикала, столько лет думавшего, стоит ли делать предложение женщине. "Чего только под выборы не придумают", – пишут пользователи.

Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации Олега Ляшко ходят не первый год. Так, в январе прошлого года депутат отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина. Почему Ляшко решил лететь в "страну плотских утех" в компании друга, неизвестно.

Только я заметил.

Ляшко улетел в Таиланд с заместителем

А не с женой и детьми.

Фото хорошее получилось. pic.twitter.com/x1ArKiOFgI — Ледокоин Гетьмана (@YevhenS) 3 января 2017 г.

Ранее, в феврале 2015 года геем депутата назвала его сестра. Еще раньше в Сети всплывало видео, где он признавался, что имел сексуальные отношения с мужчиной по имени Боря. Однако все обвинения лидер радикалов категорически отвергает.

Обсуждениями обрастает и богатство Олега Ляшко. Известно, что он задекларировал доходы за 2017 год в размере 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов). Сумма его доходов оказалась больше заработка президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.