Лондон перехватил "секретное сообщение" Москвы по делу Скрипаля
Якобы именно это обстоятельство заставило Лондон уверовать в то, что за отравлением Скрипалей стоит Москва. Два странных послания были перехвачены на юге Кипра 3 и 4 марта.
Одно из этих сообщений якобы было отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве. В тексте содержалась фраза "Посылка доставлена". Кроме того, заявлялось, что двое лиц "совершили успешный выход", передает The Times со ссылкой на Sunday Express. Отмечается, что первое сообщение не было воспринято всерьез, но второе заставило задуматься.
Великобритания ознакомила союзников с новыми разведданными, что и послужило поводом для высылки десятков российских дипломатов. Также отмечается, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по версии британских спецслужб, отравили Скрипалей, было превращено в медленнодействующий гель.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведенным в России.
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