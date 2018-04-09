Как по группе крови вычислить хорошего любовника

Люди ищут надежных спутников жизни, а менеджеры по подбору персонала – исполнительных сотрудников, требуя у кандидатов справку от врача с указанием группы крови. В Японии существует необычная методика для поиска нужного человека через характеристики организма.



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