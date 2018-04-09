По стопам Дайнеко и ее бывшего: кому суждено стать жертвой рукоприкладства

"Насилие в семье, скандалы, рукоприкладство и агрессия в отношениях на 90% идет из детства, из семьи, - уверен врач-психотерапевт Виталий Кекух. – К сожалению, вы неосознанно будете повторять родительский сценарий. Вспомните, какие отношения были у родителей, что они позволяли по отношению друг к другу? Все это вы возьмете за основу своего поведения в семье. Именно так вы будете выстраивать свои отношения с партнером. И не важно, был агрессивным отец или мать".

По словам эксперта, в таких отношениях людям свойственно два типа поведения: агрессора или жертвы. "Вы либо найдете партнера, который будет издеваться и гнобить вас всю жизнь, как это делал отец. Либо вы станете домашним тираном, и будете мстить за обиженную и ущемленную мать. Если не разберетесь с собой и своими проблемами из детства, даже закончив такие отношения, следующие будут такими же, – уверен он. – Одну мою пациентку муж впервые ударил, когда она была на седьмом месяце беременности. И она терпела еще 15 лет. Сначала думала пройдет и изменится, потом ради детей, потом по привычке... не прошло. Не в нем проблема, в ней. Женщина, которая так выстраивает отношения, наслаждается жалостью к самой себе".

Женщины реже, но все-таки тоже бывают агрессивными. "Они чаще всего лупят маменькиного сынка, который нашел не спутницу жизни, а "мать". Чаще всего, такие мужчины росли с жесткими авторитарными родительницами, таких жен они и ищут себе", – уверен Виталий Кекух.

Такие сложные созависимые отношения могут длиться очень долго. И только если один из партнеров готов к изменениям, не травмирован эмоционально и психологически, он прекращает их, отказавшись играть по заданному партнером сценарию. Распущенность, грубость в отношениях провоцирует сам партнер. А потом терпит их в позиции жертвы.

Как рассказала Dni.Ru клинический психолог Татьяна Москвитина, открытая агрессия, выраженная в разбивании посуды, ломании мебели и, самое печальное, в избиении другого человека, – все это проявление внутреннего чувства – злости. "Оно заложено в нас природой, но если бы мы не могли брать злость под контроль, то, скорее всего, человечество бы уже давно прекратило бы свое существование. Зуб за зуб, глаз за глаз – так ведь можно и истребить друг друга очень быстро. Поэтому люди, как существа социальные, постепенно учились контролировать выход эмоций, давая им социально приемлемые формы разрядки. Это хорошо видно на примере маленьких детей, которые пока еще не умеют обращаться со своей злостью так, как это умеют взрослые, – они безжалостно бьют, ломают, бросают, хватают, кусают. Но постепенно их приучают справляться со своими импульсами. К сожалению, далеко не у всех в результате воспитания сложилась система торможения агрессии", - пояснила она.

Однако, по мнению Москвитиной, искать причины рукоприкладства в каждом конкретном случае необходимо свои. И чтобы избежать конфликтных ситуаций, нужно прилагать усилия: одна сторона, зная "слабые" стороны другой, не должна провоцировать развитие злости, а другая сторона, зная за собой сложности в контроле над своими эмоциями, должна учиться выражать их социально более приемлемыми способами.

Специалисты отмечают, что бороться с агрессией сложно, поскольку это чувство важно для человека как средство выживания да и в принципе полноценной жизни. "Ведь злость это не только рукоприкладство, это так же возможность отстаивать себя в спорных и порой конфликтных ситуациях, это наше удовольствие и сила для достижений, наша свобода", – заметила врач-психотерапевт Анна Куликова.

"Но когда человек долгое время запрещает себя выражение этого чувства, давит и копит, нередко срабатывает эффект "последней капли", когда на фоне небольшого триггерного фактора на вас обрушивается волна негодования, претензий и летящих сковородок", – добавила она. Такая опасность в большинстве случаев угрожает именно женщинам, ведь считается, что представительницы слабого пола не имеют право выражать подобные эмоции.

Впрочем, отмечает Анна Куликова, в современных условиях гендерного смешения эта позиция полностью утратила под собой всяченские основания. "Нередко встречаются пары, в которых женщина лидер, главный добытчик и диктует свои правила и условия – поэтому тут и до избиения недалеко, так как женщина чувствует свое физическое и эмоциональное превосходство над мужчиной", – рассказала психотерапевт.

"Откуда берется такая ненависть в отношениях? Правильнее было бы сказать, что она никуда и не прячется: часто люди вступают в деструктивные отношения психологически понимая, что это добром не кончится, но иллюзия того, что он или она обязательно исправятся под воздействием времени или внешних обстоятельств оказывается сильнее. В таком случае на своего оппонента можно надеть любой "костюм" и требовать с человека то, что он изначально дать никогда не сможет", – уверена Анна Куликова.



"Такие отношения в чем-то незрелые и инфантильные, что дает возможность стопроцентно не взрослеть и не брать на себя ответственность за то, что происходит в вашем взаимодействии. Поэтому в историях, где есть такой повышенный уровень агрессии, понятие вторичной выгоды и манипуляции друг другом – излюбленное понятие, ведь свой садист всегда встретит своего мазохиста", – заключила она.

