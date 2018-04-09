Останки жертв месяц гниют на месте трагедии Ан-148
Место крушения самолета "Саратовских авиалиний" посетила дочь одного из погибших в аварии Юлия Синицына. По ее словам, она ездила в Раменский район Подмосковья, чтобы возложить цветы. Кроме того, власти обещали, что продолжат поисковые работы.
Однако, прибыв на место 9 апреля, никакой активности Юлия не заметила. Как сообщила Синицына, по полю ездила одна машина и что-то собирала. "Я лично видела, что все оставшееся там лежало, я сама видела эти фрагменты. Там уже неприятный трупный запах, это все просто кошмарно", – приводит ее слова "МК". Юлия считает, что место катастрофы надо оцепить и привлечь к поисковой операции кинологические службы.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По официальной версии, причиной аварии стала ошибка экипажа.
В ОРСКЕ РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ АН-148 ПОДАЛИ В СУД НА ПЕРЕВОЗЧИКА И СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮhttps://t.co/36ro1825JE#новостиоренбурга #Оренбург #новости #риа56 #ria56 #ria56news #АН148 pic.twitter.com/HGnK3OSlfB— RIA56 (@ria56ru) 6 апреля 2018 г.
Ранее стало известно, что генетическую экспертизу тел пассажиров рейса отодвинули на неопределенный срок. После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" на идентификацию останков жертв авиакатастрофы просто не хватает специалистов. А тем, кто больше не может ждать, предложили хоронить жертв трагедии по частям – по мере опознания останков, рассказали родственники.
Тем временем некоторые семьи жертв крушения Ан‐148 в Подмосковье заявили, что выплаченные им компенсации недостаточны. Родственники подали судебные иски к авиакомпании и страховщикам. По мнению близких двух пассажирок рейса "Саратовских авиалиний", размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца.
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