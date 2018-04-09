В России научились превращать отходы в полезные вещи

Директор НОЦ "Инновационные металлургические технологии" МИСиС Геннадий Подгородецкий рассказал о прорыве в деле утилизации отходов. Ученые разработали технологию, при которой мусор превращается в полезные вещи. "Мы не просто сжигаем мусор. Мы из ТБО получаем генераторный газ. Очищаем его очень старательно. В нем не остается диоксинов и фуранов. И потом этот генераторный газ мы можем использовать вместо природного газа", – цитирует телеканал "360" Геннадия Подгородецкого. По его словам, первые испытания этой технологии прошли успешно. Ученые уверены, что это позволит навсегда решить проблему мусорных полигонов.

