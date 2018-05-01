Ураган на Первомай: В МЧС дали москвичам совет

МЧС начало рассылку смс-уведомлений, предупреждающих об опасной погоде в столичном регионе 1 мая. Согласно прогнозам Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе будет гроза, а скорость порывов ветра будет достигать 17 метров в секунду.
Экстренные службы дали москвичам стандартный для таких ситуаций совет. "Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении.
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