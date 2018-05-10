Россиянам запретят жарить шашлыки

В российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будет введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров и не разрешает жарить шашлыки на мангалах.



Такое ограничение будет действовать в период проведения чемпионата мира по футболу. Городские власти регионов совместно и МЧС будут следить за соблюдением мер безопасности.

Помимо жарки шашлыков, планируется запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Если же лесопожарная обстановка обострится, гражданам не разрешат посещать леса, передает НСН.

В департаменте лесного хозяйства рассказали, что нельзя использовать приспособления "для приготовления блюд на углях" в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Так, в Нижегородской области особый противопожарный режим уже введен, пишет РИА ФАН.

В период действия распоряжения собственников и арендаторов земельных участков обязуют регулярно очищать территории от горючих отходов, а также опавших листьев и сухой травы. Эксперты подчеркнули, что особый режим вводится ежегодно, когда на определенных территориях повышается риск лесных пожаров.



Некоторые специалисты считают, что люди вряд ли прислушаются к рекомендациям и все равно выйдут в хорошую погоду на пикники с шашлыками. В такой ситуации возможен точечный контроль, но наказать всех нарушителей не получится, отметили они.

