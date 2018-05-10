Защитили фашистов: на Украине разразился скандал в День Победы

Активисты украинских радикалных организаций обещают поджечь здание телеканала "Интер". Слова ведущих концерта, посвященного Дню Победы, осудивших украинских фашистов, возмутили националистов.

Украинские "патриоты" – такие, как ультраправая партия "Национальный корпус" и представители батальона "Азов" – начали возмущаться еще накануне. Фрагмент концерта с речью ведущих попал в интернет еще до выхода в телеэфир. Тогда же в адрес телеканала зазвучали угрозы и требования отказаться от демонстрации программы.

Однако праздничный концерт все же вышел в эфир. Фрагмент, который вызвал гнев националистов, из программы не вырезали. Ведущие заявили, что народ не может позволить, чтобы улицы украинских городов назывались именами фашистских преступников. По их словам, украинцы, приносящие 9 мая цветы к Вечному огню и восстанавливающие памятники воинам – не чужие в своей стране, их миллионы. И они не позволят, чтобы портреты преступников безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, "где каждый метр залит кровью наших соотечественников". "Это мы – Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что. Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто", – заключили ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле.

После эфира глава "Детектор медиа" Наталья Лигачева на своей странице в Facebook написала, что этим поступком "Интер" перешел черту, "где еще можно было оставаться в законной плоскости".

Пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов заявил, что 10 мая активисты планируют "наведаться в гости" к совладельцу телеканала "Интер", заместителю председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергею Левочкину. Пока же радикалы блокируют здание телеканала, в него уже бросили "коктейль Молотова". В Telegram-каналах "Азова" звучат откровенные угрозы: "Поскольку "Интер" просто... сжечь нельзя (а жаль), то Нацкорпус просто предлагает им стать "более патриотичными". Вход в здание заклеен стикерами, логотип телеканала над входом перекрасили в цвета украинского флага, пишет "Обозреватель".