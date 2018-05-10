На Украине депутату сунули в нос фаллоимитатор
Член Николаевского областного парламента беседовал с журналистом в прямом эфире, отвечал на вопрос о значении праздника 9 Мая. Неожиданно в кадре появилась рука с секс-игрушкой. Депутат оттолкнул руку неизвестного героя репортажа, вежливо извинился перед ним и продолжил интервью.
Комментируя инцидент, Невенчанный предположил, что провокацию устроили его политические противники. По его словам, какие-то неизвестные журналисты, которые в обычное время с депутатом даже не разговаривают, вдруг испытали непреодолимую тягу к общению, передает местное издание "НикВести".
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