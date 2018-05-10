Спасенный Путиным на параде ветеран нарушил негласное правило

Президент России Владимир Путин вступился за ветерана, которого пыталась оттеснить его охрана во время Парада Победы. Эксперт заявил, что пожилой мужчина сам нарушил негласное правило, ведь среди участников Великой Отечественной Войны не принято подходить к президенту.



Вся страна обсуждает благородный поступок президента России Владимира Путина 9 мая. В ходе Парада Победы он вступился за ветерана, которого пыталась оттеснить охрана.

Заметив, как сотрудники ФСО пытаются отодвинуть мужчину в сторону, Путин незамедлительно вмешался. Президент подошел к нему, пожал руку и пригласил возложить цветы на Могиле Неизвестного Солдата.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев высказался по поводу инцидента, передает издание НСН. Он заявил, что традиционно среди участников Великой Отечественной Войны не принято подходить к президенту самостоятельно.

"Участники войны — это та категория, которая ни в коем случае не сделает такой шаг, подойти к президенту. Хотя в этом ничего страшного нет. Может быть, он хотел высказать свое отношение, как участник той страшной войны, может быть поблагодарить", – рассказал эксперт. При этом он подчеркнул, что решительно не понимает, "за что человека нужно было там оттеснять".

Напомним, что в Москве 9 мая прошел Парад Победы в честь 73-й годовщины капитуляции нацистской Германии. Днем в центре столицы состоялась акция "Бессмертный полк".