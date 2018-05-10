Кто возглавит Счетную палату

В Госдуме начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты. Как известно нынешний ее руководитель – Татьяна Голикова – рекомендована главой правительства Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по социальным вопросам.

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