Кто возглавит Счетную палату
Счетная палата – орган парламентского контроля и важная экспертная структура, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Счетная палата участвует в работе думских комитетов, в подготовке и экспертизе законопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты", – сказал глава Думы и добавил, что это должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления.
"Мы начали работу по подбору кандидата уже сейчас, чтобы внести предложения сразу после того, как Татьяна Голикова сложит свои полномочия и вступит в новую должность", – проинформировал журналистов Володин.
По его словам, нынешний председатель Счетной палаты с ее опытом работы в должности министра в правительстве и помощника президента обладает большим опытом в сфере управления.
Напомним, что кандидатуру Голиковой глава правительства Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера по социальному направлению. 7 мая после вступления в должность президента, Владимир Путин отправил кабмин в отставку и внес в Госдуму кандидатуру прежнего премьера на пост главы правительства.
8 мая депутаты одобрили это назначение, президент подписал соответствующий указ. В течение недели в России должен быть сформирован новый кабинет министров.
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