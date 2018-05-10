Заслуженного артиста Украины затравили после выступления в День Победы в Москве
Козловского узнали на снимках зрителей концерта в Instagram. Затем на одном из порталов города Московский появилось описание подобной концертной программы с участием артиста.
Концерт прошел на центральной площади. После трансляции парада на Красной площади певец выступил в ряду российских артистов, сообщает украинское издание "Обозреватель". При этом прошедший концерт не заявлен в афишах артиста на официальном сайте.
Снимком с ним поделился российский ведущий Денис Симуков. "Познакомился с Заслуженным Артистом Украины Виталием Козловским!" – прокомментировал он фото. Некоторые пользователи Сети резко осудили и буквально затравили Виталия Козловского за выступление в России на Дне Победы в Великой Отечественной войне.
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007 −2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон", как самый успешный победитель талант-шоу. Также в 2009 году Виталий получил звание "Заслуженный артист Украины".
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