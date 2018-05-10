"Строителя" Мутко отправляют на пенсию

Бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин прокомментировал возможное назначение экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. По его словам, он не может согласиться с этой кандидатурой.

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