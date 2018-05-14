В российских магазинах обнаружено молоко с плесенью и антибиотиками

Результаты исследований молочной продукции показали, что большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям. Однако в 60% образцов проверенного надзорными органами творога выявили нарушения.



Проверку инициировало российское правительство с целью выявить проблемы в отрасли и определить, из какого сырья производится молочка. Исследованием товаров на российских полках занимались сразу три ведомства: Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество.

Результаты анализов показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям, передает РИА ФАН. Иная ситуация с творогом: исследование позволило обнаружить фальсификат в 60% проверенных марок.

Нарушения самые разные – от дрожжей и плеcени до антибиотиков. По данным специалистов, недопустимые элементы могли возникнуть в составе из-за несоблюдения условий хранения и транспортировки. Найти ответственных и виновных в этой цепочке довольно трудно.





Также эксперты проверили молочку на использование жиров растительного происхождения, в том числе пальмового масла. Выяснилось, что лидером по его содержанию является российское сливочное масло. В этой категории исследователи нашли 14% фальсификата.

При этом все образцы прошли испытания на безопасность. В течение мая Россельхознадзор и Роспотребнадзор при участии производителей разработают предложения по повышению качества продукции.