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Общество

Названа нелепая причина отравления Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль был отравлен за то, что передавал ценные сведения западным разведкам. Нападение на него было актом возмездия, пишет влиятельная американская газета The New York Times.
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Как отмечает издание со ссылкой на анонимных европейских чиновников, Скрипаль много путешествовал, проводил лекции о России для разведок иностранных государств. По словам авторов, британские власти были не против таких визитов бывшего разведчика, благодаря которым он получал дополнительный доход.

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Скрипаль сообщал важные разведданные чешской стороне. Он раскрывал деятельность бывших коллег из российской разведки, которые работали в европейских странах. The New York Times подчеркивает, что это могло дать Праге существенные преимущества перед "соперниками".

Помимо Чехии, Скрипаль посещал в 2016 году Эстонию, добавляет газета. Цель все та же: работа с местной разведкой. Естественно, подобные визиты были тщательно засекречены.

Действия бывшего сотрудника ГРУ нанесли значительный ущерб российской разведывательной сети в Европе, поэтому, пишет издание, отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери было "актом возмездия". Тем не менее конкретных "виновников" газета не называет.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта. По сообщениям британской стороны, на месте происшествия были найдены следы нервно-паралитического вещества "Новичок". В Лондоне заявили, что химикат разрабатывался в СССР, а раз так, то к отравлению экс-сотрудника ГРУ якобы причастна Москва. Россия обвинения в свой адрес отвергает.


Поведение Великобритании с самого начала было откровенно хамским. Лондон бездоказательно обвинял Москву, вел себя вызывающе и недипломатично, хотя никаких доказательств своим голословным обвинениям более чем за два месяца предоставить так и не смог.

Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер заявил, что из-за отравления Скрипаля Россию ждет участь изолированной парии. По его словам, Британия и Евросоюз должны тесно сотрудничать в вопросах безопасности, чтобы противостоять "злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии".

Автор: Иван Поляков14 мая 2018, 11:52

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