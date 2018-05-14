Обнаружен способ продлить молодость до 130 лет

Итоги "Евровидения" У Клюева нашли рак Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Понедельник 14 мая
Лента новостей
13:57
Брежнева смутила Канны домашней прической
13:51
Легкий метод увеличить пенис без операции
13:27
Главные опасности летнего отдыха
13:22
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
13:17
17-летний подросток зарезал мать и сестру
13:10
Найден способ излечить человечество от диабета
12:44
В Подмосковье пятилетний мальчик въехал в пруд на велосипеде и умер
12:43
Первый канал объявил о своем переименовании
12:30
За лайки в Instagram будут брать деньги
12:23
В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо
12:23
В электродепо "Лихоборы" запустили тестовый поезд
12:14
Москвичи смогут отдохнуть на искусственных островах в Некрасовке
12:11
Красотки с оголенными прелестями ринулись на пляжи
11:59
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
11:52
Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"
11:50
Автоледи задавила загоравших у пруда под Москвой
11:47
Александр Шульгин: Будущее за токенами и блокчейном
11:43
Главные мифы о женственности
11:41
Опубликовано первое видео проезда по путепроводу к Крымскому мосту
11:36
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
11:10
Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
11:01
Разведенная Дайнеко раскрыла нового любовника
10:54
Седокова в отчаянии из-за потери дочери
10:34
Сбежавшие в Россию украинские экс-депутаты устроили грязные разборки у Соловьева
10:30
Тяжелобольную звезду фильма "Брат-2" готовят к операции
10:21
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
10:05
В Москве четверо грабителей с пистолетами отобрали у водителя 850 тысяч
10:02
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
09:58
Шикарная Виктория Боня "украла" платье у Анджелины Джоли
09:48
"Осталось недолго": когда погаснет Солнце
09:28
"Мальчик в памперсах": Бузова едко прошлась по Тарасову
09:19
Автовладельцев ждет неприятный сюрприз
09:18
"Кортеж" Путина разнес в пух и прах лимузин Трампа
08:42
Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала
08:29
У звезды "Ворониных" Бориса Клюева нашли рак легких
08:21
Лондон опустился до угроз Москве нового уровня
08:17
На северо-востоке Москвы из горящей квартиры спасли 15 человек
08:04
Транссексуалы и фрики: победа Израиля на "Евровидении" была назначена сверху
08:00
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
17:56
Волочкова отказалась от свадьбы с ухажером-бедняком
17:38
Умер актер Баадур Цуладзе
17:32
"Падший человек": Кержакова рассталась с мужем
17:12
Красавица из "Дома-2" стала жертвой войны за наследство
16:52
Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
16:31
Завершился чемпионат России по футболу
16:10
Гузеева рассвирепела из-за намеков на интим с дочерью
15:41
Пугачеву в рванье выдали дряблые руки
15:13
"Глупое существо!": постаревшая Собчак попала впросак
14:50
Москвич до смерти забил отца во время ссоры
14:28
Андреева откровенно о слезах в прямом эфире после трагедии
13:56
Жительница Подмосковья воткнула нож в грудь мужа
13:36
Игоря Николаева возмутила жалкая подстава на "Евровидении"
13:05
В Москве загорелся торговый центр (видео)
12:59
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
12:37
Волочкова обескуражила дикой выходкой в монастыре
12:15
Потерянный человек: неожиданное объяснение позора Самойловой
11:46
В Подмосковье из-за лося случилось смертельное ДТП
11:26
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
11:09
Виновником теракта в Париже назвали выходца из Чечни
10:55
Убитый горем Добрынин собрался покончить с собой
10:37
Малахова сняли спящим в шикарном отеле с Цымбалюк-Романовской
10:21
"Ты же корова!": победителя "Евровидения" грязно обругали
01:40
Победителем "Евровидения-2018" стал Израиль
23:25
Гадкая провокация с матерщиной испортила трансляцию "Евровидения"
21:35
Звезда "Дома-2" о "Евровидении": Россия не может участвовать в таком позоре
19:47
Москвича ударили ножом на автобусной остановке
19:40
49-летняя Буланова побила Кудрявцеву
19:36
Малышева: Самойлова не должна петь по медицинским показаниям
18:40
Введение ответственности за исполнение санкций США усилит российские компании
18:37
Елена Воробей показала жуткое фото прооперированной дочери
18:21
В Подмосковье электричка насмерть сбила перебегавшего пути мужчину
17:57
"Извинись перед страной!": Возмущенные россияне клянут неудачницу Самойлову
17:49
Звезда "Дома-2" раскрыла грязные тайны реалити-шоу
16:54
"Давай заведем ребенка": Питт огорошил Энистон
15:55
Актер Киндрат предчувствовал скорую смерть
15:33
Под Москвой мужчина открыл стрельбу
15:11
Пугачева отговаривала Самойлову ехать на "Евровидение"
14:45
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой
14:30
Покинувшая Россию Лобода нашла работу в США
14:19
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
14:08
Российскую экономику защитят от американских санкций
13:34
Беременную Леру Кудрявцеву поймали на обмане
12:55
Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее
12:37
В Москве байкер сбил переходившего по зебре дорогу мальчика
12:02
Возмутительные подробности смерти 32-летнего актера
11:31
Больной Губин вызвал переполох
10:42
Пугачева наплевала на провалившую "Евровидение" Самойлову
10:06
Страшные тайны: Петр Порошенко
10:04
Популярный российский актер умер в 32 года
09:56
В ДТП на юге Москвы погиб водитель иномарки
22:01
Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова
22:00
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
21:52
На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
21:52
Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России
21:42
Порошенко получил черную метку от Евросоюза
21:35
Под Петербургом электричка протаранила "Газель"
21:08
Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
20:54
Геи признали Самойлову главной красавицей "Евровидения"
20:42
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
20:16
Солист популярной рок-группы найден мертвым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
"Извинись перед страной!": Возмущенные россияне клянут неудачницу Самойлову
Малахова сняли спящим в шикарном отеле с Цымбалюк-Романовской
Малышева: Самойлова не должна петь по медицинским показаниям
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
Игоря Николаева возмутила жалкая подстава на "Евровидении"
Общество

Обнаружен способ продлить молодость до 130 лет

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник"
Ученые планируют запустить технологию по омоложению собак. Если все пойдет хорошо, следующим шагом может стать возможность приостанавливать процессы старения людей. 
прочитано 303 раза

Эксперты хотят использовать технику генной модификации для изменений "инструкций ДНК", которые уходят в клетки. Тем самым они смогут восстановить некоторые биологические маркеры до юношеского возраста или вовсе остановить старение.

ПО ТЕМЕ

Когда человечество победит рак и старение

Названы главные признаки быстрого старения у женщин

Теория ученых основана на исследованиях, касающихся простых организмов вроде насекомых. Преобразование их генов способно увеличить жизнь особей в два раза.

Эксперты протестировали некоторые методики на мышах и смогли обратить вспять дегенеративную сердечную патологию. В дальнейшем медики будут пытаться излечить состояния организма, свойственные возрасту. К ним относятся почечная и сердечная недостаточность, диабет и ожирение.

Генетики признаются, что идея омолаживать собак пришла не просто так, передает MIT Technology Review. Дело в том, что получить разрешение на подобные исследования, проводимые на людях, очень трудно.

Ученые рассказали, что не могут объявить в Управлении по надзору за лекарственными средствами, что увеличивают срок жизни на десятки лет. Ведь тогда им ответят: "Приходите с данными через 20 лет".

Для начала эксперты постараются остановить смертельные сердечные заболевания, характерные для собак. Тем самым они накопят свидетельства того, что концепция сработает и на людях.

Руководитель исследовательской группы говорит, что первым запишется на лечение, если технология будет безопасной. Он подчеркнул, что цель стартапа – "тело и мозг 20-летнего человека, но с опытом личности, прожившей 130 лет".

Автор: Михаил Вштанов14 мая 2018, 13:51

комментарии

Политика

"Дедлайн приближается": Кремль напомнил об обязательствах Медведева
Сбежавшие в Россию украинские экс-депутаты устроили грязные разборки у Соловьева
Лондон опустился до угроз Москве нового уровня
Страшные тайны: Петр Порошенко

Шоу-бизнес

Трансвеститы зажали престарелую Пугачеву в темном уголке
Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"
Разведенная Дайнеко раскрыла нового любовника
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской

Проишествия

В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании

Lifestyle

Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
"Очень горько": известие о смерти пришибло Волчек
Шоу-бизнес

Игоря Николаева возмутила жалкая подстава на "Евровидении"

Певец призвал обратить внимание на Викторию Дайнеко
Шоу-бизнес

Пугачеву в рванье выдали дряблые руки

Примадонну едва не спутали с дочерью
Шоу-бизнес

Транссексуалы и фрики: победа Израиля на "Евровидении" была назначена сверху

Безногий карлик-гей станет следующим триумфатором
Шоу-бизнес

Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала

Мужчина заказал проведение ДНК-теста

Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года

Фоторепортажи

Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru