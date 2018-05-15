Украине угрожает новая опасность
Метеоролог Татьяна Адаменко убеждена, что существует большой риск исчезновения лесостепи в стране под влиянием изменения климата. Это обусловлено повышением среднегодовой температуры.
Такая тенденция наблюдается во всем мире, считает эксперт. "Если у нас потепление до 2000 года происходило за счет зимы, то после 2000-го температура повышается именно в летний период. Если весна у нас то холодная, то теплая, то температура в июле-августе у нас однозначно идет выше нормы в 90% случаев", – пояснила она.
По словам Адаменко, климатическая зона северной степи уже добралась до Черкасской и Полтавской областей. При этом в южной степи наблюдается стремительное опустынивание. По уровню влаги в почве эта территория приближается к пустыне Калахари в Африке.
Западные области Украины всегда были благоприятными для сельского хозяйства из-за умеренного климата. Специалист подчеркнула, что в этом году ситуация кардинально изменилась из-за большого количества суховеев, передает РИА Новости Украина.
Адаменко предупредила: через 20 лет вести сельское хозяйство на этих землях будет невозможно без искусственного полива посевов. Систему орошения полей нужно развивать уже сейчас, резюмировала метеоролог.
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