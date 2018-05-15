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Общество

Кто "назначил" Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Одной из главный тем последних дней является состав нового кабинета министров. И, если с теми, кто займет должности заместителей Дмитрия Медведева все более-менее понятно, то по кандидатурам на нижестоящие должности есть большое количество вопросов. На этом фоне особенно выделяется пока исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Рогозин, которому, судя по всему, не нашлось места в будущем кабмине. Как пишет информагентство Infox со ссылкой на издание "Новые Известия", "поставляя СМИ разные "источники", бывший вице-премьер сам себя "назначил" главой "Роскосмоса".
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"Поняв, что его идея с полпредством не удалась, Дмитрий Рогозин перешел в эндшпиль. И в "Коммерсанте" накануне назначенной им самим встречи в Сочи с Президентом решил "укрепить позиции". И теперь сам транслирует мнение главы государства. Старожилы такого не припомнят. Подставляя "источники", он сам себя назначил главой Роскосмоса, придумав потом на его основе делать супер-пупер-Мега-корпорацию.

Последние недели все фамилии из бывшего и будущего состава правительства и вице-премьеров обсуждаются всеми кому не лень. Но заметьте: ни один из фигурантов процесса не позволил себе вываливать в публичную плоскость собственные желания. Мало того, что он сам под санкциями, теперь решил туда же загнать весь наш космос?

После таких кульбитов даже если и были какие-либо иллюзии, что предложения, приснившиеся ему, могут быть сделаны, все это уже развеялось как дым. И даже те, кто ещё размышлял, как бы его можно использовать, окончательно отказались от этой мысли.

Небывалый аттракцион в цирковой программе: начальник изо всех сил подсиживает собственного подчиненного, мечтая сесть на его место. Бывший "куратор всея Руси" потерял лицо. Факт. Рогозина никуда не берут. Вылетев из правительства, поняв, что его нигде не ждут, что с должностью полпреда тоже ничего не вышло, он решил, что сам возглавит Роскосмос, преобразовав его в очередной раз. Теперь в мегакорпорацию. А что делать – безысходность толкает на безрассудство. Тут все средства хороши, вплоть до откровенного вранья.

Курируя отрасль с 2011 года, сменив за это время 3-х (!!) руководителей, он так и не понял, что все ошибки сделал сам. Театр абсурда. Такого "профессионала" не ждут нигде. Минобороны сказало жесткое "нет". Будущие части "мегакорпорации мечты" Рогозина немедленно заявили, что нельзя соединять ежа и ужа. Комментаторы откомментировали, что соединять военные предприятия, часть из которых (кстати, как и сам Рогозин) под санкциями, с Роскосмосом – бред. Но он не останавливается. Чем это закончится? Конечно, окончательным фиаско", – пишет информагентство.

15 мая 2018, 13:02

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