Украинцы захлебываются желчью после открытия Крымского моста

Путин открыл Крымский мост Итоги "Евровидения" Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Вторник 15 мая
Лента новостей
17:03
Фадеев забыл о жене в объятьях Наргиз и Серябкиной
16:18
Главные мифы об алкоголизме
16:03
Госдума уточнит правила расчета налога на имущество
15:19
5 любимых курортов знаменитостей
15:04
У олимпийского чемпиона произошло кровоизлияние в мозг
14:55
Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом
14:42
Онколог дал Медведеву советы по лечению рака
14:42
"Несчастные": мать Сергея Лазарева высказалась о его личной жизни
14:36
Кофе вызывает страшные последствия
14:17
Частый секс признан смертельно опасным
14:16
Известный музыкант умер в возрасте 69 лет
14:00
Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
13:57
Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
13:54
В Подмосковье из-за пожара встали поезда
13:48
Как Запад отвечает на американские санкции
13:41
"Жаль, нет Жанны": Шепелев взволновал россиянок умением ублажать
13:34
Киселев выдвинул Украине жесткий ультиматум
13:33
Украина рискует рассориться с Европой
13:24
Под Москвой на пятилетнего мальчика упала бетонная плита
13:21
Гениальные фотографы показали реалии современного мира
13:18
Победительница "Евровидения" бросила Галкина из-за сладких геев
13:08
Сколько нужно России для экономического роста
13:01
Новое лекарство от рака рекордно продлило жизнь больным
12:56
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
12:51
XIII интернет-конференция СПИК пройдет в Санкт-Петербурге
12:50
Госдума поддержала ответ на антироссийские санкции
12:43
Успенская умоляет беглую дочь вернуться
12:30
В Петербурге из окна школы выпал мальчик
12:27
Криптовалюты начали неделю в позитивном настроении
12:21
В Москве зверски убили красавицу-студентку
12:03
Началова сильно сдала после пьяного скандала
11:48
Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
11:43
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке
11:42
Суд отменил решение о блокировке Telegram
11:30
Известный композитор поплатился за нападение на Валерию
11:06
Фетисов раскрыл российского покровителя предателя Родченкова
11:04
15-летний москвич погиб на крыше электрички
11:02
Умер муж Ирины Аллегровой
11:00
Джоли странно отреагировала на беременность Энистон
10:39
Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
10:33
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов
10:24
Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии
10:16
Британские ученые доказали пользу алкоголя
10:06
Какие автомобили в России угоняют чаще всего
09:32
Обиженный отец Меган Маркл отказался идти на свадьбу принца Гарри
09:12
Навка показала огромный живот в Каннах
09:02
Украине угрожает новая опасность
09:00
Севастополь внезапно "вернули" Украине
08:41
"Тебя Бузова укусила?": Полина Гагарина взбесила похабными снимками
08:37
Борьба с раком обойдется Путину в 1,33 триллиона рублей
08:31
Меланья Трамп перенесла серьезную операцию из-за опухоли
08:23
При пожаре на юго-востоке Москвы погиб инвалид-колясочник
21:56
Скупердяя Тарасова отругали за жену в лохмотьях
21:51
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
21:47
Умерла звезда фильмов о Супермене
21:29
Вдова раскрыла тайну болезни заклятого врага Кобзона
21:27
Как Запад использует предателей России в политических целях
21:03
Рогозину нашли новую должность
20:56
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
20:37
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
20:17
Дана Борисова намекнула на вторую беременность
19:49
Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра
19:43
Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ
19:34
На подмосковном пляже девушка переехала двух отдыхающих
19:17
Госдума подготовила ответ на американские санкции
18:58
Миллиардер Трамп забросал Россию деньгами
18:57
"Все тайное становится явным": бывшая любовница о синяках от драчуна Кержакова
18:50
Главу МАГАТЭ впечатлили прорывные технологии на выставке "Росатома"
18:31
В московском метро произошел сбой
18:29
Почему Яковлев из "Иванушек" лишил жену роскошного наследства
18:14
Порошенко с протянутой рукой унизили
18:01
Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе
17:57
47-летняя актриса прилюдно завалила Корчевникова
17:31
Глава ФАС Артемьев оценил работу с Шуваловым
17:23
США отработали на Путине дерзкое нападение на Россию
17:18
На юго-востоке Москвы нашли труп младенца
17:15
Лаврову и Шойгу вынесли вердикт
17:09
Топ-5 мужских продуктов
17:02
Как "Единая Россия" готовится к электронным праймериз
17:00
Падшего Кержакова взгрели после разрыва с красавицей-женой
16:45
Федорова раскрыла пять секретов красоты
16:26
Волочкова откровенно о расставании с бедным женихом
16:18
У Серебрянникова отнимается нога
16:07
Московский таксист об "интимной" поездке с певицей Жуковой
15:57
Россияне собирают мелочь для лечения тяжелобольных
15:55
"Какие-то выродки": Певцов вытер ноги об участников "Евровидения"
15:53
Запад нашел способ сорвать ЧМ-2018 в России
15:51
Михаил Гуцериев превратит сцену Кремля в свой письменный стол
15:38
К чему снится квартира
15:33
Белое вино вызывает рак
15:23
Сорвал большой куш: счастливчик выиграл в лотерею дважды за неделю
15:13
На ТПУ "Рязанская" появится подземный вокзал
15:09
Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука
14:57
Российских журналистов избили на "Евровидении" из-за Самойловой
14:57
Свадьба на миллион в "Доме-2" обернулась скандалом
14:30
Синоптики предупредили москвичей об опасности
14:23
Кобзон публично отказался открывать Крымский мост
14:21
Тутберидзе огласила причину бегства Медведевой
14:08
Запад готовится к захвату Калининграда
14:06
"Дедлайн приближается": Кремль напомнил об обязательствах Медведева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
Общество

Украинцы захлебываются желчью после открытия Крымского моста

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Украина погрузилась в траур. Крымский мост, который строили почти четыре года, теперь официально открыт. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Произошедшее стало шоком для многих граждан Незалежной: ведь всевозможные украинские "эксперты", "специалисты" и даже чиновники все как один утверждали, что мост построить невозможно. Теперь же быль стала явью, а Киеву предстоит распрощаться со своими иллюзиями на тему возвращения полуострова.
прочитано 1449 раз

Первыми во весь голос заголосили украинские СМИ. Так, ТСН выпустил материал с желчным заголовком "Путин открыл движение по мосту к аннексированному Крыму". В статье полный сборник нелепых пропагандистских штампов Киева, включая "россиян-оккупантов". Не отстают и читатели издания. "Крым большинству жителей России и нафиг не нужен. Что с мостом, что без", – пишут они в комментариях.

ПО ТЕМЕ

"Поехали!" – Путин на КамАЗе открыл Крымский мост

Опубликовано первое видео проезда по путепроводу к Крымскому мосту

Не отстают от своих коллег и в УНИАНе. Там открытие Крымского моста решили связать с проверкой, которую так называемая прокуратура Автономной республики Крым проводит в отношении ряда компаний, участвовавших в строительстве объекта. "Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, что вредит экосистеме Азовского моря, что повлекло за собой экологическое загрязнение значительной территории Украины", – приводит издание слова представителя фейкового ведомства.

Интереснее всего сейчас на сайте другой украинской интернет-газеты – Obozrevatel.com. Издание, повторяя привычные и уже давно всем надоевшие тезисы об "аннексии" и "оккупантах" вспомнило некоего Тараса Чорновила, которого назвало "политическим аналитиком". Суть его пассажей в отношении Крымского моста проста: он принесет Москве огромные убытки, а потом и вовсе рухнет. Вот такая вот мощная "аналитика".

Скриншот с сайта ТСН.

А в комментариях еще веселее. "Триумф ВОРОВ! (здесь и далее орфография и пунктуация комментаторов сохранены. – Прим.Ред.)", - пишет пользователь Alexander Vassiljev. "Давай руская рванина, выкидывай бабло", – вторит ему Андрей Охременко.

Вакханалию злобы и ненависти продолжает комментатор под ником Darby Macgrou: "Нарисованный Путин на нарисованном Камазе проехал по нарисованному мосту". "Простоит год максимум", – размышляет Андрей Коваленко. Удивительно, но среди этого моря безумия нашлись и здравые комментарии. "Оккупанты" , ворвавшись в Крым подло принялись строить аэропорты, мосты и дороги", – отметил Дмитрий Сергеев.


Комментариями разной степени абсурда украинские комментаторы заполнили и Twitter. "Крымский мост" войдет в учебники по мостостроению и инженерной геологии. Таких тупых инженерных решений в 21 веке еще не было!" – утверждает пользователь Zello-XOXMA. В свою очередь, КРЫМский бандеровец, известный своей неадекватностью даже среди украинцев, заявил, что простых людей на открытие моста якобы не пустили, "одни блогеры и агенты".

Другие понадеялись, что мост развалится после проезда президента России, а третьи и вовсе пожелали ударить по дороге ракетой "Томагавк". Нашлись и те, кто принялся оскорблять жителей Керчи, которые пришли на концерт по случаю открытия Крымского моста. Людей называли "ватниками" и "кацапами".

Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин принял участие в открытии Крымского моста. Он пообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого центра управления дорожным движением. Глава государства сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по новой дороге.


Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Таким образом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.


Автор: Иван Поляков15 мая 2018, 16:35

комментарии

Политика

Как Запад отвечает на американские санкции
Киселев выдвинул Украине жесткий ультиматум
Борьба с раком обойдется Путину в 1,33 триллиона рублей
Порошенко с протянутой рукой унизили

Шоу-бизнес

Отец Фотий из "Голоса" высказался о позоре Самойловой на "Евровидении"
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея
Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом

Проишествия

Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
В Москве зверски убили красавицу-студентку
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Lifestyle

Модель показала "стыдное место" на красной дорожке

Девушка продемонстрировала больше, чем принято в приличном обществе
Шоу-бизнес

Началова сильно сдала после пьяного скандала

Исполнительницу невозможно узнать
Шоу-бизнес

Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую

Бывшая жена Джигарханяна плевалась и орала
Шоу-бизнес

Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом

Как сейчас живет Анастасия Дашко

Гороскоп

Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные

Фоторепортажи

Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

Спорт

Фетисов раскрыл российского покровителя предателя Родченкова
Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ

Регионы

Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru