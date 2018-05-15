Охранники Путина утерли нос израильтянам

Охранники Путина оказались профессиональнее сотрудников спецслужб Израиля во время акции "Бессмертный полк" в Москве. Действия секьюрити оценили специалисты.

Охранников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху считают навязчивыми, агрессивными и надменными. Причем, зачастую это не стиль оперативного поведения, а черта характера. Если проанализировать поведение сотрудников службы охраны на массовых мероприятиях, видно, что крупные молодые люди не просто прижимаются к Нетаньяху, а порой физически берут его под руки или держат за плечи.

Сотрудники ФСО себе такого не позволяют, они как бы встроены в толпу и их практически не видно. Для опытного охранника это самая высокая оценка. Понятно, что спецслужбы России и Израиля заранее репетировали и координировали свои действия перед Днем Победы, но все же наши охранники работали профессиональнее, делает вывод издание "Взгляд".

Причем, главная проблема заключалась не в угрозе из толпы, а в разнице в оперативной выучке между сотрудниками российской ФСО и израильской Шабак. Последние, кстати, склонны к применению насилия. Так, год назад в Либерии они затеяли драку с охраной президента Того Фора Гнассингбе.

В Москве все это было бы невозможным. Протокол мероприятия предусматривал личное участие Нетаньяху – возложение венков, отдельных цветов к памятникам городам-героям и прямое общение с Путиным на свежем воздухе. К слову сказать, журналисты заметили, что Нетаньяху во время церемонии заметно нервничал, скорее всего, из-за того, что его охранники была вынуждены передать управление ситуацией ФСО.

Напомним, что в первых рядах акции "Бессмертный полк" в Москве шли президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и сербский лидер Александр Вучич. Через несколько дней после 9 мая замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов сообщил, что на шествии в Москве готовился теракт, который удалось предотвратить.

По данным дипломата, были задержаны сразу несколько групп, которые планировали произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в столице и для этого уже было заготовлено оружие. Террористы перемещались из Нового Уренгоя, где спецслужбы провели масштабные обыски и задержали 20 человек.



