Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке

Удивительное открытие американских исследователей перевернуло представления о сексе в браке. Оказалось, что женщины испытывают сексуальное желание чаще своих партнеров. А мужчины от этого страдают.

Распространенное мнение о сексуальной необузданности мужчин в браке не имеет ничего общего с реальностью. Так утверждают американские исследователи из Кентуккийского университета. Их фундаментальный труд основан на анализе 62 статей, посвященных сексу в браке.

Ученые пришли к выводу, что мужчины в браке реже испытывают сексуальное желание, чем женщины. В то же время представители сильной половины человечества нередко чувствуют давление со стороны жен и даже общественного мнения. И, чтобы соответствовать принятому им стереотипу, вынуждены заниматься сексом против желания.

Как выяснилось, для мужчин, как и для женщин, очень важна эмоциональная связь с партнером. Те из них, кто страдал от недостатка такой связи, реже испытывали желание заниматься сексом. Осложняет жизнь страдающих мужчин также постоянный страх перед возможными проблемами с эрекцией либо перед тем, что они не получат удовольствия во время занятий любовью. Это в конечном счете разрушает отношения между супругами, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Journal of Sex Research.

Ранее ученые – и тоже американские – поделились неожиданными откровениями о сексе. Выяснилось, что современные женщины стали вести себя раскрепощеннее, а мужчины – скромнее. По их данным, за последние десятилетия дамы стали более раскованными и увеличили количество случайных половых связей. Число женщин, у которых было более 15 партнеров, выросло на 4%. А вот у мужчин наблюдается противоположная тенденция. Как писали Dni.Ru, по сравнению с предыдущими годами все больше представителей сильной половины человечества отдают предпочтение моногамии.