Зловонного монстра из морских глубин выбросило на берег на Филиппинах

На берег города Сан-Антонио на Филиппинах выбросило глобстера – биомассу, по своим очертаниям не похожую ни одно известное живое существо, передает "Газета.ru". Шестиметровая туша, покрытая чем-то, напоминающим волосы, источала такой сильный неприятный запах, что он поразил даже прибывших на место специалистов. Экспертам предстоит взять пробы, чтобы установить видовую принадлежность монстра из морских глубин, а затем уничтожить разлагающуюся тушу. Исследователи предполагают, что имеют дело с китом. Однако визуально подтвердить это не представляется возможным – необходимо проводить специальный анализ. Местные жители считают появление глобстера на берегу дурным предзнаменованием. По их мнению, это может указывать на грядущее землетрясение.

Dugong was found in cagdianao, dinagat islands ���� pic.twitter.com/wXNTAjiqHf — Ruffa Luci (@ruffaluci08) 24 февраля 2017 г.