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Общество

Рыжий беспредельщик "сорвал" Путину праздник

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Американская пресса бурно обсуждает открытие Крымского моста. Внимание западных журналистов привлек любимец "стройки века" – кот Мостик. 
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Западные СМИ называют мост через Керченский пролив спорным, Россию величают не иначе, как агрессором, а севшего за руль КамАЗа в джинсах президента страны Владимира Путина – русским Стронгменом. Намного дружелюбнее американцы отнеслись к рыжему коту – своеобразному символу стройки.

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Рыжий пушистик имеет свою страничку в Instagram. "Слежу за #стройкавека, местами шучу, но больше ем. Жду @krymsky_bridge, чтобы первым сделать на нем селфи", – написано в его микроблоге. На кота подписаны почти 36 тысяч человек.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most)

"Кот – маскот Крымского моста помог снять напряжение с политически озабоченного проекта", – цитирует одно из изданий НСН. В американских СМИ отмечают, что Мостик опередил президента России в прохождении по новому мосту. Что сказать? Настоящий беспредел!

Некоторые издания сообщили, что, пробежав 19 километров по мосту за день до того, как президент проехал по нему на КамАЗе, Мостик буквально затмил лидера страны. "Президент Путин открыл мост во главе первого конвоя из России в Крым – индустриальная и культурная демонстрация силы. Однако была одна зацепка: Путина на самом деле опередили с открытием моста. Не саботажники или протестующие, а рыже-белый кот, пробежавший по мосту накануне", — пишет газета The Washington Post.

Координировалась ли команда Мостика с организаторами путинского "тщательно спланированного публичного мероприятия", неизвестно, пишет издание. Получается, кот сорвал ее планы?

Отметим, что рыжий кот пробежал по мосту 14 мая, а торжественное открытие с участием президента состоялось 15-го. А в 05:30 16 мая открылось автомобильное движение для всех граждан. 

Автор: Валерия Нарская17 мая 2018, 10:00
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Как Путин открыл Крымский мост

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