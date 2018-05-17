"Почта России" жестко ответила завравшемуся Макаревичу

Андрей Макаревич в истории с "Почтой России", мягко говоря, слегка недоговаривает. Ведомство подробно изложило хронологию событий с посылкой от стилиста The Beatles в опровержении, которое публикуют Dni.Ru.

Творческому человеку претит сухое изложение фактов. Чтобы сделать приятное читателям, авторы зачастую слегка приукрашивают историю, чтобы она заиграла свежими красками. Не удержался от соблазна и лидер группы "Машина времени".

В страшной истории, рассказанной Андреем Макаревичем на страницах Facebook, певец делился переживаниями по поводу якобы утраченной в недрах "Почты России" ценной посылки. Сам стилист легендарной группы The Beatles Лесли Кавендиш выслал ему авторский экземпляр книги о своей жизни и работе с битлами.

Как писал Макаревич, он страдал от неопределенности – ведь Кавендиш очень ждал отзыва российской знаменитости о своей книге. Но только через две недели певец смог, наконец, получить ценный груз. При этом в почтовом отделении ему, вроде бы, сказали, что уволили всех почтальонов и некому было доставить извещение. Правда, позже выяснилось, что причиной такой задержки стала элементарная лень артиста.

"Информация о том, что в одном из центральных отделений почтовой связи г. Москвы отсутствуют почтальоны, не соответствует действительности. Посылка на имя Андрея Макаревича поступила в почтовое отделение №107046 26 марта 2018 года. В этот же день было сформировано извещение, которое почтальон доставил по указанному на посылке адресу (Сретенка, д.11) и лично передал охране на ресепшн "Джем-Клуба", - сказано в официальном опровержении, присланном "Почтой России" в редакцию издания Dni.Ru.

Далее следует рассказ о том, как в почтовое отделение для получения посылки дважды приходил директор "Джем-Клуба". Однако, поскольку фамилия его не Макаревич, а доверенности от главного "машиниста" у него не было, посылку ему не выдали. По закону не положено.

"4 апреля 2018 за посылкой пришел лично Андрей Макаревич. Почтовое отправление было выдано ему под роспись в извещении (имеются подтверждающие документы). Работа операторов всех почтовых отделений Москвы также непрерывно фиксируется камерами видеонаблюдения. В данном случае все правила оказания услуг почтовой связи были соблюдены, нарушений в работе сотрудников Почты России нет", – сказано в сообщении.

Вот так из мелочей получается история. Ведь, отбрось господин Макаревич лень и некоторую долю снобизма, прогуляйся он лично в почтовое отделение – и не появился бы на свет столь увлекательный рассказ о страданиях гения российского рок-н-ролла.