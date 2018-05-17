Зачем России Крымский мост
Победа Путина, триумф России, гордость за страну – вот лишь некоторые
заголовки российских и иностранных газет, уделивших открытию Крымского моста
первые полосы. Действительно, президент дал федеральным и местным чиновникам
громадный задел, сумев мобилизовать инженеров и строителей на возведение моста. Теперь дело за малым – облагородить Крым, сделать его курортом номер один в России.
Что же дальше? Крымский мост по сути – обычная дорога. Красивая и значимая с точки зрения логистики, удобная и качественно сделанная. Осталось превратить пункт назначения тех, кто едет по этой трассе, в рай для отдыхающих.
Пока что Крым критериям высококлассного европейского курорта не соответствует. Сколько бы не расхваливали его республиканские чиновники, он остается таковым лишь на словах. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно почитать отзывы гостей полуострова, которых хватает в Сети с избытком.
"Море, горы, виды просто шикарные – глаз не оторвать, но хамство на каждом шагу! Приехали отдохнуть и вроде бы все неплохо (отдыхали в Алуште), и даже не смотря на то, что городом не занимаются, дороги ужасные, площадь и здание администрации, как после бомбежки и люди, которые работают в сфере обслуживания это что-то, с таким отборным хамством мы не сталкивались никогда", – пишет житель Краснодара.
"Погода отличная, очень теплое море, и красивый пейзаж... вот и все положительные отзывы об этом отпуске. Стоимость развлечений и их качество пугает, абсолютно не современные развлечения для детей, дороги оставляют желать лучшего" – сетует Наталья из Альметьевска.
Стоит отметить, что не все так плохо в Крыму. Данные статистики говорят о том, что турпоток в республику растет с каждым годом, а открытие Крымского моста увеличит его в этом году на четверть. Во всяком случае, так утверждают в Ростуризме. Глава ведомства Олег Сафонов предположил, что на полуостров этим летом приедут около шести миллионов человек. К началу мая республику посетили более полумиллиона туристов и это еще не разгар сезона.
Открытие Крымского моста – это историческое, эпохальное событие для нашей страны. Мы ожидаем увеличение туристического потока в Крым в этом году примерно на 20-25%.
Очевидно, что повышение транспортной доступности Крыма, благодаря открытию моста, приведет к росту инвестиционной привлекательности региона. Глава Ростуризма даже предположил, что в Крыму снизится стоимость продуктов питания и бензина, благодаря чему цены на отдых тоже пойдут вниз. По мнению экспертов, последнее утверждение довольно спорно, ведь обычно в самом начале сезона бизнес не опускает цены, а наоборот, поднимает их.
К примеру, сейчас на полуострове можно найти двухместный
номер с завтраком за одну-две тысячи рублей в сутки, но, качество этого отдыха,
скорее всего, будет таким же, как в отзывах, приведенных выше. Более-менее достойные
апартаменты или номера в гостиницах стоят уже около трех тысяч, а проживание в
пятизвездочном отеле (таких, кстати, совсем не много в Крыму) обойдется в четыре
тысячи и выше за одни сутки. Такие цены уже сопоставимы или даже выше болгарских и турецких.
Но главная проблема Крыма – это высокая стоимость авиабилетов. В апреле глава республики Сергей Аксенов даже попросил Федеральную антимонопольную службу разобраться с завышенными ценами, а министр курортов и туризма региона Вадим Волченко сообщил, что регион настаивает на субсидировании туроператоров. Зачастую они не могут выйти на высокий уровень продаж именно из-за заоблачных цен на авиабилеты.
Инфраструктура Крыма требует скорейшего обновления. Дороги в республике пока что оставляют желать лучшего: Украина оставила после себя "достойное" наследство. Республиканским властям нужно срочно решить эту проблему, так как с открытием моста на полуостров хлынет поток автотуристов. Неплохо было бы построить для них вдоль дорог кемпинги и мини-гостиницы, площадки для отдыха и другие придорожные объекты.
Мелкому и среднему бизнесу следовало бы позаботиться о качестве обслуживания туристов: уж очень много жалоб в Сети на хамство и безразличие персонала кафе и гостиниц. Скорее всего, это само придет со временем, когда люди начнут понимать, что от отношения к гостям зависит их зарплата.
И все-таки Крым стоит посетить и лучше отправиться туда на машине, чтобы оценить всю мощь и красоту Крымского моста. Регион, ставший российским каких-то четыре года назад, конечно, изменился: за это время сделано многое, но этого явно недостаточно. Кстати, в этом году республика не успела технически подготовиться к введению курортного сбора и поэтому решено отложить его введение до мая 2019 года. Это еще один повод отправиться в путешествие по республике.
У балерины подозревают тяжелую форму нимфомании
Молодую пианистку вышвырнули без вещей
Сын просит спасти актрису от алкоголизма
Эпатажный шоумен появился с Донной Луной Венецией