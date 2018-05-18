Украина одобрила идею американцев разбомбить Крымский мост

Американский журналист Том Роган прокомментировал свой призыв к Киеву разбомбить Крымский мост. Он заявил, что "замечательно поговорил" с главой МИД Украины Павлом Климкиным и заручился поддержкой Незалежной.



Автор провокационной публикации уточнил свою позицию. Оказалось, он нисколько не сожалеет о сказанном и даже получил одобрение украинской стороны, передает сетевое издание m24.ru.

Том Роган написал в Сети, что "замечательно поговорил" с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Журналист заявил, что Климкин пообещал ему поддержку Киева, если Москва "попытается послать" американца в колонию особого режима "Черный дельфин".

Также Роган написал очередную колонку, где подчеркнул, что продолжит гнуть свою линию. Он уточнил, что "удар мог и должен быть произведен", пишет Ura.ru. Однако, по словам журналиста, "это следует сделать так, чтобы избежать жертв".

Напомним, что Том Роган опубликовал в издании Washington Examiner колонку, где призвал Украину разбомбить Крымский мост. По его мнению, Киев располагает средствами, которые "позволят нанести удар с воздуха и вывести объект из строя".

Следственный комитет России возбудил в отношении американского журналиста уголовное дело. По данным правоохранителей, в его статье усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности.