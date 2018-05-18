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Общество

Несите осиновый кол: внезапно оживший Мавроди вызвал панику

Сергей Мавроди. Фото: GLOBAL LOOK press/Valeriy Matusov
Дело Сергея Мавроди живет и процветает. Аккаунт в Twitter покойного создателя финансовой пирамиды "МММ" внезапно активизировался. Шокированные пользователи запасаются осиновыми кольями.
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Почивший не так давно Сергей Мавроди неожиданно обратился к своим подписчикам в соцсети. Махинатор призвал их обменять старые билеты "МММ" на новые MVR. И пригрозил: если пользователи не последуют его совету, последствия будут самые тяжелые – ведь уже близок финансовый апокалипсис.

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Кто пишет от лица Мавроди, неизвестно. Но призрак весьма активен, он проник уже и в другие аккаунты, агрессивно предлагая новый продукт.

Пользователи, мягко говоря, удивились. Кое-кто порекомендовал подписчикам запасаться осиновыми кольями.

Другие поинтересовались у Мавроди, зачем ему в аду деньги. Третьи же восхитились силой научно-технического прогресса, благодаря которому уже и в преисподнюю провели интернет.

Основатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди умер от сердечного приступа 26 марта, ему было 62 года. Его знаменитое предприятие появилось в 1992 году. Спустя пять лет власти его закрыли, а Мавроди осудили на 4,5 года за мошенничество.

Выйдя из заключения в России, мошенник до конца своих дней продолжал развивать бизнес – только за пределами России. Он активно осваивал новые финансовые инструменты – в частности, технологии блокчейн и криптовалюты. 

В марте у Мавроди случился сердечный приступ – ему стало плохо на автобусной остановке. Рядом с ним оказался случайный прохожий, который и вызвал скорую помощь. Бизнесмена отвезли в 67-ю городскую больницу, где он и скончался.

Автор: Андрей Евлампиев18 мая 2018, 18:11

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