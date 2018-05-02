Вкусная: Макрон удивил странным комплиментом чужой жене

Во время пресс-конференции в Сиднее президент Франции Эммануэль Макрон отличился сомнительным комплиментом в адрес жены премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла Люси. "Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", – цитирует РИА Новости французского лидера. Эта цитата быстро облетела социальные сети и была процитирована большим количеством СМИ.
Предполагается, что президент Франции мог стать жертвой ложных друзей переводчика. Свою благодарность он произносил на английском языке и по отношению к Люси Тернбулл употребил слово delicious, которое однозначно переводится как "вкусный". Тем временем во французском языке есть крайне похожее слово delicieux. Оно может означать "очаровательный, восхитительный".
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